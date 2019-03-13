Академии наук России и США подписали соглашение о сотрудничестве

Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев, передает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в целом документ рамочный и что сторонам необходимо дополнить его конкретными проектами. «Мы обсуждали различные направления, прежде всего, это сотрудничество в направлении космических исследований, наших лунных программ, программ по исследованию Венеры», — отметил Сергеев и добавил, что речь также шла о климатических проектах и вопросах искусственного интеллекта.

При этом, по словам Сергеева, несмотря на проблемы во взаимоотношениях двух стран, РАН не почувствовала «никакого давления» со стороны властей.

Как поясняет агентство, документ был подписан в год шестидесятилетия другого соглашения между академиями наук двух стран. «Наше соглашение пережило и Карибский кризис, пережило Берлинскую стену», — напомнила глава американской академии Марша Макнатт.

