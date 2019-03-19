Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян

Исследование Росстата показало, что свыше 22% россиян часто или очень часто принимают перед сном обильную пищу. Как выяснилось, мужчины едят по ночам гораздо чаще женщин, а молодежь — чаще пожилых

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Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК. При этом мужчины, как оказалось, склонны объедаться по ночам куда чаще женщин: среди последних в том, что они делают это очень часто, признались 3,3% опрошенных, тогда как среди мужчин — сразу 8,2%. Скорее часто обильно едят по ночам 12,7% женщин и 24,3% мужчин.

​Таким образом, исследование показало, что привычка объедаться по ночам сформирована в России примерно у каждого третьего мужчины и лишь у 16% женщин. Практически никогда не едят ночью 31% женщин и 19% мужчин или примерно четверть всех россиян.

​Молодежь ест по ночам куда охотнее и чаще пожилых. В том, что они делают это очень часто, признались 7,9% подростков 15–19 лет и лишь 2,7% тех, кто старше 60 лет. Люди среднего возраста много едят по ночам реже молодежи, но все-таки довольно часто (от 6,6 до 7,1% в разных возрастных группах).

​Привычка очень часто и много питаться по ночам больше распространена в больших городах, являющихся центрами регионов России, однако отставание сельских населенных пунктов оказалось не слишком большим (5,5 против 5,6%). Куда большую разницу Росстат нашел между сотрудниками бюджетных организаций и владельцами собственного бизнеса. Из первых очень часто много едят перед сном 5,4%, в то время как среди вторых сразу 9,3% (скорее часто 17,2 и 23% соответственно).