 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Медведев назвал преувеличенными сообщения о «кадровом коллапсе» в России

Медведев заявил, что слухи о кадровом кризисе на фоне спецоперации сильно преувеличены, хотя в начале конфликта и фиксировался отток специалистов «у которых нервишки расшалились»

Несмотря на определенный отток кадров после начала специальной военной операции, кадровый коллапс в России не наступил, заявил заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».

«Вы знаете, слухи о кадровом кризисе сильно преувеличены. Да, безусловно, в период начала СВО произошел определенный отток кадров», — сказал Медведев, отметив, что отток не касался «рабочих рук» — инженеров или конструкторов, а отдельных категорий. «В ряде случаев творческих людей, у которых там нервишки расшалились, что называется, и каких-то других профессий. Но никакого коллапса не наступило. У нас все работает», — подчеркнул он.

Кроме этого, в интервью зампредседателя Совбеза спросили о существовании инициатив для закрытия кадровых потребностей, а также договоренностей с Минпромторгом о создании мест для ветеранов спецоперации.

«Это даже не договоренность с Минпромторгом, это вообще обязанность Минпромторга, как и правительства, всем эти заниматься», — ответил Медведев.

Он также рассказал о новой инициативе — специальной школе мастеров.

«Это именно рабочие профессии, которых у нас действительно где-то не хватает, где-то требуется просто повышение квалификации таких людей. И вот на этом, мне кажется, нужно сконцентрировать внимание и «Единой России», ну и естественно профильных ведомств, включая тот же самый Минпромторг. То есть рабочие профессии, специалисты, мастера — это ключевое направление, так называемого профессионалитета, которым должны заниматься в правительстве», — отметил Медведев.

Путин поручил кабмину утвердить кадровую стратегию в отраслях экономики
Общество
Владимир Путин

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2026 года утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы, а также адаптации рынка труда к технологическим изменениям на период до 2036 года.

В начале осени 2025 года SuperJob провел исследование, согласно которому, большинство российских компаний по-прежнему испытывают кадровый голод, хотя жалобы на нехватку персонала постепенно снижаются. О дефиците работников сообщили 78% компаний (для сравнения: 81% в 2024 году и 86% в 2023-м), не испытывают такой проблемы только 16% респондентов.

Как показал опрос, больше всего кадров сейчас не хватает в медицине (90%), строительстве (83%), в сферах продаж и услуг (по 80%) и логистики (79%). В IT с дефицитом сталкиваются 78% компаний, в финансах — 76%.

Рецессия, дефицит кадров и низкая производительность труда станут основными проблемами для российской экономики в 2026 году, заявил в эфире Радио РБК директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дмитрий Медведев Россия кадры
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Путин поручил кабмину утвердить кадровую стратегию в отраслях экономики
Общество
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета
Общество
Кадровые агентства рассказали о спросе в России на рабочих из Индии
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Как США со ссылкой на Россию и КНР обосновали мощность ядерных тестов Политика, 20:57
В Петербурге выплата контрактникам выросла на ₽2 млн с начала года Политика, 20:51
Глава Федерации альпинизма рассказал о неверии в успех Филиппова на Играх Спорт, 20:45
Познер сравнил напряженность в мире сейчас и во время холодной войны
РАДИО
 Общество, 20:43
Петросян единственной из сильнейших заявила четверной прыжок на Играх Спорт, 20:43
Минобороны сообщило об уничтожении 34 дронов за четыре часа Политика, 20:42
Трамп на год продлил санкции против России Политика, 20:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Обыгравшая Андрееву теннисистка заявила, что в матче выиграли обе Спорт, 20:41
Times узнала, что Британия не дала США свои базы для удара по Ирану Политика, 20:35
Медведев назвал преувеличенными сообщения о «кадровом коллапсе» в России Общество, 20:31
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:30
Мэр Курска после критики Хинштейна вышел на улицу убирать снег Общество, 20:27
«Крылья Советов» арендовали аргентинского защитника Рекену Спорт, 20:25
В Белоруссии отпустили экс-соперника Лукашенко и осужденную за экстремизм Политика, 20:22