Медведев назвал преувеличенными сообщения о «кадровом коллапсе» в России

Медведев заявил, что слухи о кадровом кризисе на фоне спецоперации сильно преувеличены, хотя в начале конфликта и фиксировался отток специалистов «у которых нервишки расшалились»

Несмотря на определенный отток кадров после начала специальной военной операции, кадровый коллапс в России не наступил, заявил заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».

«Вы знаете, слухи о кадровом кризисе сильно преувеличены. Да, безусловно, в период начала СВО произошел определенный отток кадров», — сказал Медведев, отметив, что отток не касался «рабочих рук» — инженеров или конструкторов, а отдельных категорий. «В ряде случаев творческих людей, у которых там нервишки расшалились, что называется, и каких-то других профессий. Но никакого коллапса не наступило. У нас все работает», — подчеркнул он.

Кроме этого, в интервью зампредседателя Совбеза спросили о существовании инициатив для закрытия кадровых потребностей, а также договоренностей с Минпромторгом о создании мест для ветеранов спецоперации.

«Это даже не договоренность с Минпромторгом, это вообще обязанность Минпромторга, как и правительства, всем эти заниматься», — ответил Медведев.

Он также рассказал о новой инициативе — специальной школе мастеров.

«Это именно рабочие профессии, которых у нас действительно где-то не хватает, где-то требуется просто повышение квалификации таких людей. И вот на этом, мне кажется, нужно сконцентрировать внимание и «Единой России», ну и естественно профильных ведомств, включая тот же самый Минпромторг. То есть рабочие профессии, специалисты, мастера — это ключевое направление, так называемого профессионалитета, которым должны заниматься в правительстве», — отметил Медведев.

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2026 года утвердить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы, а также адаптации рынка труда к технологическим изменениям на период до 2036 года.

В начале осени 2025 года SuperJob провел исследование, согласно которому, большинство российских компаний по-прежнему испытывают кадровый голод, хотя жалобы на нехватку персонала постепенно снижаются. О дефиците работников сообщили 78% компаний (для сравнения: 81% в 2024 году и 86% в 2023-м), не испытывают такой проблемы только 16% респондентов.

Как показал опрос, больше всего кадров сейчас не хватает в медицине (90%), строительстве (83%), в сферах продаж и услуг (по 80%) и логистики (79%). В IT с дефицитом сталкиваются 78% компаний, в финансах — 76%.

Рецессия, дефицит кадров и низкая производительность труда станут основными проблемами для российской экономики в 2026 году, заявил в эфире Радио РБК директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.