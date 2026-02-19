Потерпевшие попросили не лишать гражданства пособников атаки на «Крокус»

Есть основания опасаться передачи осужденных для отбывания наказания на родине с последующим освобождением от наказания, заявил адвокат потерпевших. Обвинение запросило лишение гражданства у нескольких пособников террористов

Алишер Касимов и Исроил Исломов (слева направо) (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

Потерпевшие по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» попросили не лишать российского гражданства подсудимых Хусейна Хамидова, Алишера Касимова, Аминчона и Диловара Исломовых, которых следствие считает пособниками террористов. Об этом РБК сообщил адвокат Даниэль Готье.

«Государственный обвинитель просил лишить гражданства Российской Федерации Хамидова, Касимова, Исломова Аминчона и Исломова Диловара. Мы возражаем против принятия судом такого решения, поскольку имеются все основания опасаться передачи осужденных для отбывания наказания на родину с последующим освобождением от наказания», — заявил он.

Россия, Киргизия и Таджикистан являются участниками Конвенции СНГ 1998 года о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбытия наказания, отметил адвокат.

16 февраля в Мосгорсуде обвинение запросило пожизненные сроки для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» и их 11 пособников. Еще четырем попросили дать сроки от 19 до 22 лет лишения свободы. Защита потерпевших настаивает на максимально суровом наказании для непосредственных исполнителей теракта и их соучастников, отмечала представитель потерпевших Людмила Айвар.

Следствие также потребовало лишить гражданства России трех родственников исполнителя теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни, а также арендодателя квартиры боевиков Алишера Касимова.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года — за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Четверо вооруженных боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по зрителям, после чего устроили поджог. Огонь быстро распространился по залу, площадь пожара превысила 13 тыс. кв. м. Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось только к вечеру следующего дня.

В результате теракта погибли 149 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за нападение на себя взяла группировка «Вилаят Хорасан» («Исламское государство в Афганистане», или ИГИЛ-Х, террористическая организация, запрещена в России), которую связывают с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Следственный комитет утверждал, что к организации теракта причастны украинские спецслужбы. Власти Украины заявляли о непричастности.