Обвинение попросило 15 пожизненных по делу о теракте в «Крокусе»

Прокурор попросил признать исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» виновными в совершении преступлений террористического характера и назначить им пожизненные сроки заключения

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

На прениях в Московском городском суде прокурор попросил приговорить исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщила РБК адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.

Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК).

Государственный обвинитель также попросил назначить пожизненное лишение свободы 11 фигурантам, которых следствие считает пособниками террористов. Для еще четверых он запросил сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев заключения.

Вот какие сроки обвинение просит для предполагаемых террористов и их пособников: Фаридуни Шамсидин. Пожизненное: 18 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. 990 тыс. руб. штрафа.

Мирзоев Далерджон. Пожизненное: 17 лет тюрьме, остальное — в ИК особого режима. 990 тыс. руб. штрафа.

Файзов Мухаммадсобир. Пожизненное: 17 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 990 тыс. руб.

Рачабализода Саидакрами. Пожизненное: 16 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 990 тыс. руб.

Солиев Умеджон. Пожизненное: 12 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. 2,7 млн руб. штрафа.

Солиев Мустаким. Пожизненное: 8 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. Штраф 990 тыс. руб.

Гадоев Шахромджон. Пожизненное. Штраф 2 млн руб.

Исмоилов Зубайдулло. Пожизненное, в том числе 12 лет в тюрьме. Штраф 2 млн 700 тыс. руб.

Хамидова Хусейна. Пожизненное, в том числе 10 лет в тюрьме. 1 млн 790 тыс. руб. штрафа

Шарипзода Мухаммад Зоира. Пожизненное, в том числе 10 лет в тюрьме. 500 тыс. руб. штрафа.

Юсуфзода Якубджони. Пожизненное, в том числе 10 лет в тюрьме. 500 тыс. штраф

Лутфуллои Назримад. Пожизненное, из них 10 лет в тюрьме. 500 тыс. руб. штрафа

Курбонов Джумахон. Пожизненное, в том числе 9 лет в тюрьме. 500 тыс. штрафа.

Медов Хусен. Пожизненное, из них 10 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима. 2 млн 500 тыс. руб. штрафа.

Аушев Джабраил. Пожизненное (8 лет в тюрьме, остальное — в ИК особого режима). 1 млн 200 тыс. руб. штрафа.

Касимов Алишер. 22 лет 10 месяцев, в том числе 7 лет в тюрьме, остальное — ИК строгого режима.

Исломов Исроил. 19 лет 11 месяцев.

Исломов Диловар. 19 лет 11 месяцев.

Исломов Аминчон. 19 лет 11 месяцев.

Защита потерпевших настаивает на максимально суровом наказании для непосредственных исполнителей теракта и их соучастников, добавила Айвар. Адвокат заявила, что ответственность для террористов должна быть неизбежной, а наказание — «соразмерным масштабу причиненного горя и общественной опасности содеянного». Потерпевшие просят суд удовлетворить гражданские иски, совокупная сумма которых превышает 65 млн руб.

«Терроризм — это преступление, которое бьет не только по конкретным людям, но и по самому ощущению безопасности в стране. Здесь мягкость приговора звучит как разрешение повторить», — сказала РБК Людмила Айвар.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года — за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Четверо вооруженных боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по зрителям, после чего устроили поджог. Огонь быстро распространился по залу, площадь пожара превысила 13 тыс. кв. м. Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось только к вечеру следующего дня.

В результате теракта погибли 149 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за нападение на себя взяла группировка «Вилаят Хорасан» («Исламское государство в Афганистане» или ИГИЛ-Х, террористическая организация, запрещена в России), которую связывают с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Следственный комитет утверждал, что к организации теракта причастны украинские спецслужбы. Власти Украины заявляли о непричастности.

Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» рассматривает тройка судей 2-го Западного окружного военного суда — Тимур Жидков, Роман Владимиров и Алексей Пешков. Двое судей входят в уголовную коллегию, а один специализируется на гражданских делах.

Заседания проходят в 635-м зале апелляционного корпуса Московского городского суда, который вмещает до 150 человек и считается одним из крупнейших в Европе.

4 августа прошлого года, в день начала рассмотрения дела по существу, судебная коллегия решила проводить слушания в закрытом режиме. Основанием для этого стало поступившее из ФСБ сообщение о риске насильственных провокаций со стороны членов террористических организаций, а также наличие в материалах сведений, составляющих государственную тайну. Государственный обвинитель ссылался на реальную угрозу безопасности участников процесса. При этом потерпевшая сторона просила сохранить принцип гласности судопроизводства и ограничиться закрытием лишь в части исследования секретных материалов.

Кто еще обвиняется в теракте

На скамье подсудимых, помимо четверых исполнителей теракта, находятся еще 15 человек. Следствие считает их пособниками террористов. Так, по версии СКР, Умеджон Солиев, известный среди соучастников под псевдонимом Мухаммад, координировал террористическую ячейку в России и доставил боевикам оружие. В обеспечении автоматами, патронами и деньгами обвиняют также Шахромджона Гадоева, Мустакима Солиева, Зубайдулло Исмаилова и Хусейна Хамидова. Следствие полагает, что Гадоев оборудовал тайник с оружием. Он был ранее судим, в 2022 году Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб. по обвинению в краже (ч. 3 ст. 158 УК). Хамидов до задержания работал упаковщиком в распределительном центре маркетплейса и судимости не имел.

Мухаммад Зоир Шарипзода, которому вменяют содействие терроризму, частично признал вину. Он согласился с фактическим обстоятельствами предъявленного обвинения, однако оспорил квалификацию преступного деяния.

Якубджони Давлатхон Юсуфзода, по данным СКР, за несколько дней до нападения на «Крокус» перевел деньги на оплату жилья для исполнителей, а часть средств отправил одному из них уже после совершения теракта. Назримада Лутфуллои также обвиняют в финансировании террористов. Его задержали 23 марта 2024 года. Согласно материалам уголовного дела, в тот день при проверке документов он вел себя «вызывающе», не выполнял требования сотрудников полиции, отталкивал их и «пытался вырваться».

Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон, как полагает СКР, помогли исполнителям теракта скрыться. Renault Symbol, на котором нападавшие уехали с места преступления и позже были задержаны в Брянской области, принадлежал Диловару Исломову. Автомобиль продали в феврале 2024 года, но полис ОСАГО не переоформили.

Братья Исломовы — граждане России, жили в Твери и работали в такси. Их отец — гражданин Таджикистана с видом на жительство в России. Вину все трое не признали.

Алишер Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям. В суде он заявил, что не знал об их планах совершить нападение на концертный зал. Джумахон Курбонов, по версии следствия, обеспечивал группу связью и оплачивал услуги операторов. Жители Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев (объявлен в розыск) изготовили для террористов автоматы. За это они, по данным СКР, получили 500 тыс. руб. Джабраил Аушев проходит по делу как поставщик оружия. Он единственный из фигурантов написал явку с повинной и рассказал правоохранительным органам о своей роли.