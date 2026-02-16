Родных террористов в «Крокусе» попросили лишить гражданства

Фаридуни Шамсидин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Гособвинение запросило лишить гражданства России родственников исполнителя теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни, а также арендодателя квартиры боевиков. Об этом сообщил РБК адвокат Даниэль Готье.

«Да, подтверждаю, потому что просили отправить информацию в миграционный контроль, так как есть основания для лишения гражданства», — сказал Готье.

Речь идет об арендодателе, гражданине России Алишере Касимове, и родственниках Фаридуни — Исроиле Исломове и двух его сыновьях, Диловаре и Аминчоне.

Во 2-м Западном окружном военном суде 16 февраля идут закрытые прения по делу о теракте, устроенном в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта 2024 года. Прокурор также попросил приговорить исполнителей к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

7 февраля агентство сообщило, что в деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель. Его показания позволили установить, что организатор Шамсидин Фаридуни по указанию куратора из Турции снял квартиру у Алишера Касимова из Киргизии, где до нападения проживали четыре террориста.

В результате теракта погибли 149 человек, которые пришли в тот вечер на концерт группы «Пикник». Один человек числится пропавшим без вести, более 600 пострадали.

Непосредственными исполнителями теракта следствие считает граждан Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду. Всего на скамье подсудимых находится 19 человек. 13 из них предъявлены обвинения в терроризме, остальным — в содействии террористической деятельности.