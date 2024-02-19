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В Хабаровском крае полиция закрыла крупную нарколабораторию

В Хабаровском крае полиция задержала двоих подозреваемых в наркоторговле
Двух подозреваемых в производстве и торговле наркотиками задержали в Хабаровском крае, сообщили в МВД. Предварительно установлено, что охраняемую нарколабораторию они организовали в частном доме, расположенном в селе Черная Речка

В Хабаровском крае полиция закрыла крупную нарколабораторию
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Сотрудники Главного управления на транспорте (УТ) МВД России совместно с коллегами из УТ МВД по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) задержали двух братьев, которых подозревают в производстве наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в МВД 19 февраля.

«Предварительно установлено, что нарколабораторию злоумышленники организовали в частном доме, расположенном в районе села Черная Речка. Оборудование и препараты они получили от сообщников бесконтактным способом с использованием сети «Интернет», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным министерства, ранее судимые подозреваемые тщательно подошли к безопасности: территория была огорожена высоким забором, оборудована системой видеонаблюдения, ее охраняли сторожевые собаки.

Во время задержания один из подозреваемых, по словам Волк, поджег ацетон и на втором этаже дома, где располагалось производство запрещенных веществ, произошло возгорание. «Однако полностью следы противоправной деятельности уничтожены не были», — отметила представитель МВД.

По данным МВД, при проведении обысков сотрудники полиции изъяли более 10 кг уже произведенного мефедрона. В квартире в Хабаровске, которую снимал один из подозреваемых, и в специальных тайниках оперативники обнаружили упаковки мефедрона общим весом свыше 1,5 кг и метилэфедрона весом около 2 кг.

«Следователем следственного отдела Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Волк.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В декабре 2023 года, в Московской области оперативники задержали трех мужчин по подозрению в покушении на сбыт более 100 кг наркотиков. Задержанные, по информации МВД, пытались забрать содержимое тайников.

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Георгий Смирнов
Хабаровский край наркотики задержание
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