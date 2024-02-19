В Хабаровском крае полиция закрыла крупную нарколабораторию
Сотрудники Главного управления на транспорте (УТ) МВД России совместно с коллегами из УТ МВД по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) задержали двух братьев, которых подозревают в производстве наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в МВД 19 февраля.
«Предварительно установлено, что нарколабораторию злоумышленники организовали в частном доме, расположенном в районе села Черная Речка. Оборудование и препараты они получили от сообщников бесконтактным способом с использованием сети «Интернет», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным министерства, ранее судимые подозреваемые тщательно подошли к безопасности: территория была огорожена высоким забором, оборудована системой видеонаблюдения, ее охраняли сторожевые собаки.
Во время задержания один из подозреваемых, по словам Волк, поджег ацетон и на втором этаже дома, где располагалось производство запрещенных веществ, произошло возгорание. «Однако полностью следы противоправной деятельности уничтожены не были», — отметила представитель МВД.
По данным МВД, при проведении обысков сотрудники полиции изъяли более 10 кг уже произведенного мефедрона. В квартире в Хабаровске, которую снимал один из подозреваемых, и в специальных тайниках оперативники обнаружили упаковки мефедрона общим весом свыше 1,5 кг и метилэфедрона весом около 2 кг.
«Следователем следственного отдела Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Волк.
В декабре 2023 года, в Московской области оперативники задержали трех мужчин по подозрению в покушении на сбыт более 100 кг наркотиков. Задержанные, по информации МВД, пытались забрать содержимое тайников.
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