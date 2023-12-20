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В Подмосковье арестовали подозреваемых в планах сбыть 100 кг наркотиков

МВД: подозреваемых в покушении на сбыт 100 кг наркотиков задержали в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали троих мужчин по подозрению в покушении на сбыт более 100 кг наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанные — приезжие из Ставрополя, Саратова и Ленинградской области в возрасте от 34 до 59 лет и 30-летний иностранец, сказано в сообщении. Им вменяют покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 30 и 228.1 УК, до 15 лет лишения свободы).

В ведомстве рассказали, что в полицию обратились граждане, которые рассказали об оборудованных неизвестными тайниках в лесу недалеко от подмосковной деревни Тимоново. Полицейские усталовили наблюдение за окрестностями и в течение недели задержали там четверых мужчин.

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Фото:МВД России

Задержанные, по информации МВД, пытались забрать содержимое схронов. В зарытых в землю мешках нашли свертки с кристаллическими веществами. Экспертиза установила, что это производные эфедрона и метилэфедрона весом более 100 кг.

Подозреваемые рассказали, что нашли работу курьерами в интернете, говорится в сообщении МВД. Они сообщили, что должны были забирать наркотики в лесу и расфасовать их на мелкие партии и делать закладки. Места для этого, по данным полиции, задержанным указывал куратор через мессенджер. Личность последнего ведомство пока не установило.

Всех фигурантов дела уже арестовали, добавили в МВД.

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Теги
Московская область наркотики задержание МВД
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