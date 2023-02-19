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В результате стрельбы в ТЦ в Ростове-на-Дону пострадали двое

После стрельбы в ТЦ в Ростове-на-Дону с двумя пострадавшими возбудили уголовное дело
После стрельбы в ТЦ начата проверка и возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в управлении МВД по Ростовской области
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В результате стрельбы из травматического оружия в торговом центре в Ростове-на-Дону пострадали два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Ростовской области. Там указали, что инцидент произошел 17 февраля.

Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия после внезапно возникшего конфликта в помещении магазина по адресу: проспект Королёва, 10/4, пишет агентство. В результате оказались ранены двое мужчин.

Речь идет о торговом центре «Орбита», пишет местное издание Rostovgazeta. Адрес, указанный на сайте ТЦ, совпадает с тем, где, по данным ТАСС, произошла стрельба.

Rostovgazeta со ссылкой на очевидцев указывает, что у неизвестного мужчины произошел конфликт с сотрудниками охраны, после чего завязалась драка. Позже он ранил охранников из травматического пистолета «Оса», а потом скрылся, говорится в материале.

В данный момент принимаются меры для установления личности стрелявшего и его задержания, указали в областном управлении МВД.

2 февраля стрельба произошла у торгового центра «Димбо» в Ростове-на-Дону. Никто не пострадал. Подозреваемого в стрельбе задержали на следующий день, сообщили в управлении МВД по Ростовской области. Им оказался 50-летний житель города Азов — бывший сотрудник ТЦ. У него изъяли охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Telegram-канал Don Mash утверждал, что недавно уволенный из ТЦ мужчина стоит на учете в психдиспансере.

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