Представитель Мота опровергла стрельбу в баре во время выступления рэпера

Менеджер рэпера Мота: концерт прошел в обычном режиме, в зале не было стрельбы

Рэпер Мот (Матвей Мельников) (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

PR-менеджер рэпера Мота (Матвея Мельникова) Лилия Тумаева в разговоре с РБК опровергла стрельбу на концерте исполнителя.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что на концерте в московском баре МЕМО произошла стрельба — ее устроил фанат. По данным SHOT, в полицию позвонил сотрудник охраны заведения и рассказал, что один из зрителей начал стрелять в разгар концерта. На место приехал наряд полиции, но к тому моменту вооруженный уже скрылся.

Как сообщил охранник бара прибывшим полицейским, сперва семь человек начали лезть к Моту на сцену, но им преградили путь. При этом один из них имел личных охранников. Взяв у них травматический пистолет, он выстрелил в землю, когда у него попытались отобрать оружие, после чего мужчину увели сами охранники и уехали в неизвестном направлении.

«Мы удивились, увидев эту новость, потому что у нас концерт прошел в обычном режиме, без каких-либо накладок, в зале ничего подобного не было. Все спокойно отдыхали, артист выступал, все прошло отлично. Возможно, это где-то на улице произошло, а телеграм-канал как-то раздул эту историю», — сообщила Тумаева.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.