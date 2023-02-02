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В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу у ТЦ

В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу у торгового центра и скрылся
Торговый центр &laquo;Димбо&raquo;
Торговый центр «Димбо» (Фото: displayrostov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Ростове-на-Дону — по предварительным данным, никто не пострадал, а стрелок скрылся, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Стрельба велась у торгового центра «Димбо», передает портал donnews. Он расположен на западе города. Введен план «Перехват». По информации источника в силовых структурах местного портала 161.ru, сотрудники правоохранительных органов разыскивают 50-летнего мужчину на черном Nissan X-Trail.

Большой резонанс получило в декабре 2022 года нападение на полицейских в Ростовской области. В пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляже обстрелял сотрудников полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, он был госпитализирован.

Позже подозреваемый в стрельбе Павел Николин заявил, что служил в ЧВК «Вагнер» и принял полицейских за украинских военных. Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил Николина под стражу до 6 февраля.

Теги
Ростов-на-Дону стрельба полиция МВД новости
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