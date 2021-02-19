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На Кубани задержали глав двух районов и провели обыски в муниципалитетах

По словам источника РБК, обыски прошли в 15 муниципалитетах, их курируют сотрудники ФСБ
Виктор Ляхов
Виктор Ляхов (Фото: viktorliaxov / Facebook)

В Краснодарском крае прошли обыски в нескольких муниципалитетах. Об этом РБК сообщил источник в региональном главке МВД. По его данным, обыски идут в 15 муниципалитетах в рамках расследования, которое курируют сотрудники ФСБ.

О проведении обысков на Кубани также сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на источники. По информации издания, обыски проходят в администрациях шести районов.

Как рассказал собеседник РБК, силовики задержали главу Ейского района Кубани Виктора Ляхова и двух его заместителей. О задержании Ляхова также сообщил ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что их задержали для опроса и дачи показаний. Процессуальный статус чиновников пока не определен, причины и обстоятельства задержания не уточняются.

В администрации Среднеуральска прошли обыски
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Фото:ФСБ РФ / РИА Новости

«Новая газета Кубани» со ссылкой на администрацию Ейского района пишет, что Ляхова уже отпустили, он поехал на концерт, приуроченный к 23 февраля.

Кроме того, по словам источника РБК в МВД, задержан глава Щербиновского района Краснодарского края Алексей Беликов, который вступил в должность в декабре 2020 года. В администрации Щербиновского района сообщили, что глава находится в отъезде.

В пресс-службе региональной прокуратуры и пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили РБК, что не располагают информацией по данному делу. В пресс-службе УФСБ Кубани сообщили, что официальная информация будет опубликована позже.

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РБК направил запрос в администрацию Ейского района и администрацию Краснодарского края.

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Накануне обыски прошли в мэрии Геленджика. Как сообщил в Telegram глава города Алексей Богодистов, в администрации работали сотрудники ФСБ, это уже третий визит силовиков за месяц.

«Сейчас сотрудники ФСБ работают в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений. Сотрудников интересует документация, которая касается деятельности ООО «Стройинвест», — написал Богодистов.

Авторы
Дмитрий Серков, Михаил Котляр, Наталья Радчук
При участии
Елизавета Ламова
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