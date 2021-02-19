На Кубани задержали глав двух районов и провели обыски в муниципалитетах

По словам источника РБК, обыски прошли в 15 муниципалитетах, их курируют сотрудники ФСБ

Виктор Ляхов (Фото: viktorliaxov / Facebook)

В Краснодарском крае прошли обыски в нескольких муниципалитетах. Об этом РБК сообщил источник в региональном главке МВД. По его данным, обыски идут в 15 муниципалитетах в рамках расследования, которое курируют сотрудники ФСБ.

О проведении обысков на Кубани также сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на источники. По информации издания, обыски проходят в администрациях шести районов.

Как рассказал собеседник РБК, силовики задержали главу Ейского района Кубани Виктора Ляхова и двух его заместителей. О задержании Ляхова также сообщил ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что их задержали для опроса и дачи показаний. Процессуальный статус чиновников пока не определен, причины и обстоятельства задержания не уточняются.

«Новая газета Кубани» со ссылкой на администрацию Ейского района пишет, что Ляхова уже отпустили, он поехал на концерт, приуроченный к 23 февраля.