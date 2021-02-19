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Политика ,  
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В КПРФ заявили о задержании депутатов в Пензе из-за несогласованной акции

Александр Смирнов
Александр Смирнов (Фото: alxndrsmirnov / VK)

Депутат городской думы Пензы, руководитель местной фракции КПРФ Александр Смирнов был задержан правоохранительными органами возле своего дома, сообщила РБК первый секретарь пензенского горкома партии, депутат собрания представителей Пензенского района Юлиана Котова.

По ее словам, позднее полицейские также задержали секретаря Ленинского райкома КПРФ Руслана Бахтеева и координатора «Левого фронта» в Приволжском федеральном округе Сергея Падалкина.

По словам Котовой, на коммунистов, предположительно, составляют протоколы по статье КоАП о нарушении порядка проведения массовых мероприятий из-за попытки организовать встречу с жителями города. «Но самих протоколов и документов никто не видел», — уточнила депутат.

Позднее, по ее словам, к главе фракции Смирнову пустили адвоката, а к Бахтееву защитник пока попасть не может. Котова также сообщила, что полицейские пришли домой к руководителю Пензенского областного комитета КПРФ, депутату Законодательного собрания Пензенской области Георгию Камневу. Его также доставили в отделение полиции. «Задержали на данный момент еще одного комсомольца — Александра Ермакова, он перестал выходить на связь. Он работает на заводе, его поджидали на проходной и отобрали телефон», — добавила Котова.

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД по Пензенской области.

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На сайте пензенского отделения партии указано, что акцию они собирались провести «в формате встречи с депутатами». По словам Котовой, ранее власти сообщили организаторам, что любое мероприятие необходимо согласовывать, но даже в этом случае коммунистам, вероятнее всего, откажут из-за эпидемии коронавируса. «При этом буквально несколько дней назад все руководство области проводило несколько возложений: по поводу Сталинградской битвы 2 февраля и вывода войск из Афганистана, и COVID-19 никому не помешал», — заявила депутат.

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По словам Котовой, 18 февраля представителей партии вызвали в прокуратуру. «Прокуратура каждому из нас вынесла предупреждение, что мы не должны проводить несогласованные мероприятия, нам угрожали двумя статьями: за организацию мероприятия и призывы к участию», — пояснила она. РБК направил запрос в прокуратуру Пензенской области.

Согласно закону «О митингах», принятому в 2017 году по инициативе «Единой России», встречи депутатов с избирателями возможны в двух вариантах: в помещениях или в специально отведенных местах во дворах домов, а также в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания. Во втором случае не достаточно уведомить власти о мероприятии, а нужно согласовать его с властями, как любое публичное мероприятие, разъяснял ранее Конституционный суд.

Из-за коронавируса в Пензенской области до 26 февраля действует запет на организацию публичных мероприятий.

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