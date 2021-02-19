В КПРФ заявили о задержании депутатов в Пензе из-за несогласованной акции

Александр Смирнов (Фото: alxndrsmirnov / VK)

Депутат городской думы Пензы, руководитель местной фракции КПРФ Александр Смирнов был задержан правоохранительными органами возле своего дома, сообщила РБК первый секретарь пензенского горкома партии, депутат собрания представителей Пензенского района Юлиана Котова.

По ее словам, позднее полицейские также задержали секретаря Ленинского райкома КПРФ Руслана Бахтеева и координатора «Левого фронта» в Приволжском федеральном округе Сергея Падалкина.

По словам Котовой, на коммунистов, предположительно, составляют протоколы по статье КоАП о нарушении порядка проведения массовых мероприятий из-за попытки организовать встречу с жителями города. «Но самих протоколов и документов никто не видел», — уточнила депутат.

Позднее, по ее словам, к главе фракции Смирнову пустили адвоката, а к Бахтееву защитник пока попасть не может. Котова также сообщила, что полицейские пришли домой к руководителю Пензенского областного комитета КПРФ, депутату Законодательного собрания Пензенской области Георгию Камневу. Его также доставили в отделение полиции. «Задержали на данный момент еще одного комсомольца — Александра Ермакова, он перестал выходить на связь. Он работает на заводе, его поджидали на проходной и отобрали телефон», — добавила Котова.

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД по Пензенской области.