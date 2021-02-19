Патрушев заявил о безответственной работе авиации на Северном Кавказе

Николай Патрушев (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

В Северо-Кавказском федеральном округе в прошлом году были зафиксированы многочисленные нарушения в гражданской авиации, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Ставрополе.

Речь идет в том числе о выполнении полетов на неисправных воздушных судах и неправомерном допуске к полетам лиц, которые не прошли необходимую подготовку и не имеют свидетельств авиационных специалистов. «Такая безответственность может привести к серьезным последствиям», — предупредил он (цитата по «РИА Новости»).

Патрушев также назвал затянувшимся процесс создания подразделений транспортной безопасности в СКФО.

В 2020 году полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка отметил, что социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа мешают коррупция и клановость. От них больше всего страдают контрольно-разрешительная система и освоение бюджетных средств.