Патрушев назвал регионы с наибольшим числом преступлений по нацпроектам

Николай Патрушев (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что правоохранительные и контрольно-надзорные органы предотвратили в Сибири нанесение ущерба при реализации национальных проектов на сумму 13,8 млрд руб., передает ТАСС.

По его словам, в 2020 году в регионах Сибирского федерального округа выявлено более 3 тыс. нарушений, связанных с выполнением нацпроектов.

«К дисциплинарной и административной ответственности уже привлечены 745 виновных лиц», — сказал Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в СФО в Новосибирске. Наибольшее число преступлений при реализации нацпроектов зафиксировано в Хакасии, Кемеровской и Томской областях. Всего в округе выявили 29 преступлений, шесть из них связаны с коррупцией.

Заместитель полномочного представителя президента России в СФО Александр Бутин уточнил, что правонарушения касаются реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда». В частности, речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, хищениях при закупках, приемке некачественно выполненных работ.