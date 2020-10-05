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Политика ,  
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Патрушев назвал регионы с наибольшим числом преступлений по нацпроектам

Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что правоохранительные и контрольно-надзорные органы предотвратили в Сибири нанесение ущерба при реализации национальных проектов на сумму 13,8 млрд руб., передает ТАСС.

По его словам, в 2020 году в регионах Сибирского федерального округа выявлено более 3 тыс. нарушений, связанных с выполнением нацпроектов.

«К дисциплинарной и административной ответственности уже привлечены 745 виновных лиц», — сказал Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в СФО в Новосибирске. Наибольшее число преступлений при реализации нацпроектов зафиксировано в Хакасии, Кемеровской и Томской областях. Всего в округе выявили 29 преступлений, шесть из них связаны с коррупцией.

Заместитель полномочного представителя президента России в СФО Александр Бутин уточнил, что правонарушения касаются реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда». В частности, речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, хищениях при закупках, приемке некачественно выполненных работ.

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Фото:duma.gov.ru

В конце сентября президент Владимир Путин попросил не затягивать исполнение целей национального развития и добиться видимых результатов уже в 2021 году. Нельзя откладывать решение сложных вопросов на потом, указал он. «Чтобы не было так, как в народе говорят: «Потом — суп с котом», — отметил президент.

Правительство также должно довести до региональных властей в кратчайшие сроки целевые показатели по нацпроектам. Регионы, отметил глава государства, «должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком объеме будут профинансированы».

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Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан президентом в мае 2018 года. В нем в том числе утверждены нацпроекты по 12 направлениям.

Николай Патрушев нацпроекты правонарушения
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