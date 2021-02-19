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Город ,  
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Москва начала менять парк «тяжелой» медтехники, его обновят почти на 90%

Столичная мэрия провела масштабные конкурсы для замены устаревшей медицинской техники — томографов, рентген-аппаратов и аппаратов УЗИ
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Департамент здравоохранения Москвы заключил государственные контракты на поставки медицинского оборудования в городские больницы и поликлиники, сообщили РБК в мэрии.

В общей сложности до 2023 года город получит более 6 тыс. единиц оборудования, в том числе 1,5 тыс. единиц тяжелой медицинской техники — 146 компьютерных томографов, 101 магнитно-резонансный томограф, ангиографы, маммографы, а также более 2,9 тыс. аппаратов УЗИ, рентген-аппараты и различное эндоскопическое оборудование.

«В результате в столице парк тяжелой медицинской техники обновится почти на 90%», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, часть закупленных аппаратов КТ уже установлена в ковид-стационарах, более 1 тыс. УЗИ-аппаратов поставили в поликлиники и больницы.

Закупки департамент здравоохранения ведет в рамках исполнения контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Эта форма госконтракта подразумевает, что поставщик на протяжении всего срока эксплуатации будет обслуживать закупленное оборудование и чинить его за свой счет, если оно выйдет из строя.

По словам Анастасии Раковой, благодаря таким контрактам Москва получит современное оборудование с десятилетним сервисом напрямую от производителей, у которых есть опыт по обслуживанию своего оборудования.

Закупки на поставки медицинского оборудования шли в форме открытого конкурса. Интерес к участию в торгах проявили ведущие российские и зарубежные производители оборудования. На каждый лот было подано от двух до восьми предложений, сообщила РБК генеральный директор ГАУ «Гормедтехника» Ирина Рыбальченко. В результате перехода на КЖЦ Москва получает значительное снижение цены договора: максимальное снижение на торгах доходило до 76%, в среднем на сегодняшний день оно составило уже 48%.

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«В договор в рамках контракта жизненного цикла входит не только поставка самого оборудования, но и ремонт и техническое обслуживание в течение 7–10 лет в зависимости от оборудования, все запасные части, в том числе крупные, регулярное обновление программного обеспечения, а также обучение медицинских работников лечебных учреждений и медицинских инженеров», — рассказала Ирина Рыбальченко.

О том, что закупки оборудования напрямую у поставщиков с десятилетней гарантией на обслуживание позволяют значительно сократить затраты на него, ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин. «Процесс очень сложный, конфликтный, но, тем не менее, по завершенным торгам сегодня мы видим, что снижение первоначальных цен составило 44%», — сказал Собянин, выступая в конце 2020 года с отчетом в Мосгордуме.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По словам Анастасии Раковой, программа закупок нацелена на замену выработавшего свой технологический ресурс оборудования, а также на дооснащение поликлиник в соответствии с новыми столичными стандартами оказания медицинской помощи. Также новую технику будут устанавливать в больницах после капитального ремонта.

«Нам уже поставили по контрактам жизненного цикла 2 КТ, 41 аппарат УЗИ. Ждем еще поставки эндоскопического оборудования, ангиографов, рентгеновского денситометра, МРТ, КТ. Самые современные инструменты диагностики позволят нашим специалистам обнаруживать патологию на максимально ранних сроках. После модернизации мы сможем говорить, что стационар оснащен во многом лучше ведущих иностранных лечебных учреждений», — сказал главный врач ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Случаи, когда заказчики могут заключать контракты жизненного цикла, были определены правительственным постановлением в 2013 году и касались преимущественно выполнения работ по созданию транспортной и коммунальной инфраструктуры. В январе 2020 года правительство распространило норму и на закупки дорогостоящего оборудования в сфере здравоохранения. Ранее, в декабре 2019 года, президент Владимир Путин также поручил правительству установить требование о наличии опыта к участникам закупок работ по техобслуживанию медицинской техники по контрактам дороже 10 млн руб.

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