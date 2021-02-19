Москва начала менять парк «тяжелой» медтехники, его обновят почти на 90%

По словам Анастасии Раковой, благодаря таким контрактам Москва получит современное оборудование с десятилетним сервисом напрямую от производителей, у которых есть опыт по обслуживанию своего оборудования.

Закупки на поставки медицинского оборудования шли в форме открытого конкурса. Интерес к участию в торгах проявили ведущие российские и зарубежные производители оборудования. На каждый лот было подано от двух до восьми предложений, сообщила РБК генеральный директор ГАУ «Гормедтехника» Ирина Рыбальченко. В результате перехода на КЖЦ Москва получает значительное снижение цены договора: максимальное снижение на торгах доходило до 76%, в среднем на сегодняшний день оно составило уже 48%.

«В договор в рамках контракта жизненного цикла входит не только поставка самого оборудования, но и ремонт и техническое обслуживание в течение 7–10 лет в зависимости от оборудования, все запасные части, в том числе крупные, регулярное обновление программного обеспечения, а также обучение медицинских работников лечебных учреждений и медицинских инженеров», — рассказала Ирина Рыбальченко.

О том, что закупки оборудования напрямую у поставщиков с десятилетней гарантией на обслуживание позволяют значительно сократить затраты на него, ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин. «Процесс очень сложный, конфликтный, но, тем не менее, по завершенным торгам сегодня мы видим, что снижение первоначальных цен составило 44%», — сказал Собянин, выступая в конце 2020 года с отчетом в Мосгордуме.

По словам Анастасии Раковой, программа закупок нацелена на замену выработавшего свой технологический ресурс оборудования, а также на дооснащение поликлиник в соответствии с новыми столичными стандартами оказания медицинской помощи. Также новую технику будут устанавливать в больницах после капитального ремонта.

«Нам уже поставили по контрактам жизненного цикла 2 КТ, 41 аппарат УЗИ. Ждем еще поставки эндоскопического оборудования, ангиографов, рентгеновского денситометра, МРТ, КТ. Самые современные инструменты диагностики позволят нашим специалистам обнаруживать патологию на максимально ранних сроках. После модернизации мы сможем говорить, что стационар оснащен во многом лучше ведущих иностранных лечебных учреждений», — сказал главный врач ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко.

Случаи, когда заказчики могут заключать контракты жизненного цикла, были определены правительственным постановлением в 2013 году и касались преимущественно выполнения работ по созданию транспортной и коммунальной инфраструктуры. В январе 2020 года правительство распространило норму и на закупки дорогостоящего оборудования в сфере здравоохранения. Ранее, в декабре 2019 года, президент Владимир Путин также поручил правительству установить требование о наличии опыта к участникам закупок работ по техобслуживанию медицинской техники по контрактам дороже 10 млн руб.