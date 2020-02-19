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Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

Конфликт главы государства и майора ВСУ произошел в августе 2019 года. Тогда офицер поинтересовался у Зеленского, почему он уклонялся от службы в армии. Дискуссия перетекла в перепалку, которую президент закончил словом «трепло»

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в интервью украинскому «4 каналу» рассказал о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства назвал офицера треплом.

По его словам, инцидент произошел 29 августа прошлого года возле Зала памяти защитников Украины в Киеве после мероприятия, которое было посвящено памяти погибших в боях под Иловайском.

Как рассказал Ковалев, после мероприятия он подошел к Зеленскому и спросил, почему тот уклонялся от службы в армии. «Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году», — заявил тогда офицер. На это глава государства сказал, что эта информация является ложной.

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Затем в дискуссию вступил бывший боец батальона «Донбасс» с позывным Бишут, спросивший у Ковалева, действительно ли он принимал участие в боях под Иловайском и есть ли у него награда Иловайский крест. На второй вопрос майор ответил отрицательно, после чего Бишут сделал вывод, что офицер говорит неправду о своем участии в боях.

«То есть вы пришли чтобы что? Мы сейчас поминаем людей, а вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске. Трепло», — заявил Зеленский и покинул территорию перед входом в Зал памяти в сопровождении охраны.

По словам Ковалева, после конфликта его попросили задержаться, а через некоторое время Зеленский вновь подошел к нему с охраной и помощниками. Как рассказал офицер, Зеленский возобновил беседу со слов: «Ты — трепло». «Мои пацаны сказали, что тебя там (в Иловайске. — РБК) не было», — добавил Зеленский, на что Ковалев предложил ему открыть его личное дело и убедиться в том, что он участвовал в боях в Иловайске.

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«Мне хотелось задать вопрос Зеленскому об этих повестках <...> Я понимал, что после этого разговора вся моя жизнь кардинально изменится», — пояснил Ковалев решение обратиться к Зеленскому полгода назад.

Бои за Иловайск шли с 7 августа по 3 сентября 2014 года. В ходе боев подразделениям ВСУ удалось захватить часть города, однако затем они оказались окружены, в результате чего боевые действия получили название «иловайский котел». Потери под Иловайском стали для ВСУ самыми масштабными за все время конфликта на востоке Украины, а контроль над городом перешел к подразделениям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Зеленский, повестка, ВСУ, Иловайск
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