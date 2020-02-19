Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

Конфликт главы государства и майора ВСУ произошел в августе 2019 года. Тогда офицер поинтересовался у Зеленского, почему он уклонялся от службы в армии. Дискуссия перетекла в перепалку, которую президент закончил словом «трепло»

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалев в интервью украинскому «4 каналу» рассказал о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства назвал офицера треплом.

По его словам, инцидент произошел 29 августа прошлого года возле Зала памяти защитников Украины в Киеве после мероприятия, которое было посвящено памяти погибших в боях под Иловайском.

Как рассказал Ковалев, после мероприятия он подошел к Зеленскому и спросил, почему тот уклонялся от службы в армии. «Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году», — заявил тогда офицер. На это глава государства сказал, что эта информация является ложной.

Затем в дискуссию вступил бывший боец батальона «Донбасс» с позывным Бишут, спросивший у Ковалева, действительно ли он принимал участие в боях под Иловайском и есть ли у него награда Иловайский крест. На второй вопрос майор ответил отрицательно, после чего Бишут сделал вывод, что офицер говорит неправду о своем участии в боях.