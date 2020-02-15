Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за разговора с Путиным

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Несмотря на обвинения противников диалога с Москвой в «зраде» (предательстве. — РБК), переговоры с российским президентом Владимиром Путиным позволили Киеву вернуть задержанных моряков и заключенных украинцев, а также разблокировать «нормандский формат», заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе 56-й Мюнхенской конференции. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

«Мы начали диалог с президентом Российской Федерации по телефону, хотя многие были против — как внутри страны, так и вне ее. Некоторые украинцы называли это «зрадой» украинских интересов, но для меня украинские интересы — это простые люди», — сказал Зеленский.

2 декабря украинский президент заявил, что диалог по Донбассу без Путина — это «бег на месте», а политики, заявляющие о «фейковой зраде», лишь пытаются «играть на эмоциях украинцев» и «ловят хайп». Спустя неделю после его обращения он впервые встретился с Путиным на «нормандском саммите» в Париже, посвященном урегулированию конфликта на востоке Украины. На нем стороны договорились об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, который состоялся 29 декабря. Как сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская, в страну вернулись 76 человек, а ЛНР и ДНР передали 124 человека.