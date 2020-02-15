Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
Лавров заявил о неизбежности победы над терроризмом в сирийском Идлибе Политика, 18:50 Украинская прокуратура возбудила дело из-за задержания моряков Россией Политика, 18:47 Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за разговора с Путиным Политика, 18:35 В Сингапуре сообщили о пяти новых случаях заражения коронавирусом Общество, 18:32 Сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по биатлону Спорт, 18:19 Глава партии Зеленского заявил о переходе к идеологии «третьего пути» Политика, 18:16 Минспорта заявило о готовности перевернуть страницу истории с допингом Спорт, 18:00 WSJ узнала о согласии Пентагона ужесточить санкции против Huawei Политика, 17:55 В Москве мужчина избил полицейского в отделе Общество, 17:39 Зеленскому не поставили микрофон на Мюнхенской конференции Политика, 17:27 Депутат Шипулин заявил об опустошении из-за потери золота Сочи-2014 Спорт, 17:23 В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию Общество, 17:13 МЧС не выявило превышение уровня радиации на юге Москвы Общество, 16:47 Российские саночники завоевали серебро на чемпионате мира в Сочи Спорт, 16:45
Политика ,  
0 

Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за разговора с Путиным

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Несмотря на обвинения противников диалога с Москвой в «зраде» (предательстве. — РБК), переговоры с российским президентом Владимиром Путиным позволили Киеву вернуть задержанных моряков и заключенных украинцев, а также разблокировать «нормандский формат», заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе 56-й Мюнхенской конференции. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

«Мы начали диалог с президентом Российской Федерации по телефону, хотя многие были против — как внутри страны, так и вне ее. Некоторые украинцы называли это «зрадой» украинских интересов, но для меня украинские интересы — это простые люди», — сказал Зеленский.

2 декабря украинский президент заявил, что диалог по Донбассу без Путина — это «бег на месте», а политики, заявляющие о «фейковой зраде», лишь пытаются «играть на эмоциях украинцев» и «ловят хайп». Спустя неделю после его обращения он впервые встретился с Путиным на «нормандском саммите» в Париже, посвященном урегулированию конфликта на востоке Украины. На нем стороны договорились об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, который состоялся 29 декабря. Как сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская, в страну вернулись 76 человек, а ЛНР и ДНР передали 124 человека.

Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, переговоры
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Кремль сообщил о прямом вопросе Путина к Зеленскому о минских соглашениях
Политика
Зеленский обсудил с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter