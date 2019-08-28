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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,55%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Политический кризис на Украине ,  
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Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

При битве за город Иловайск (Донецкая область) в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 40 пропали без вести. Еще 13 бойцов до сих пор находятся в плену. Об этом сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.

Помимо прочего, как сообщает «Би-би-си», в Генштабе назвали потери во время вывода бойцов из котла. «Именно 29 августа 2014 г.: погибло — 129 человек, ранено — 18 человек, пропали без вести — 22, в заложниках — 10», — сказано в документе.

Политика
Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле


Как ранее писала The Guardian, исследовательская группа из Лондона заявила, что обнаружила на спутниковых снимках российские военные автоколонны на территории Украины, а также танки Т-72Б3, которые, как отмечало издание, на тот момент использовались только в вооруженных силах России.

Впоследствии в ДНР сообщили, что все танки и иная военная техника, обнаруженные британскими исследователями, являются трофейными. Они были либо отбиты в боях, либо просто брошены украинскими военными, заверяли в ДНР.

Политика
Украинская прокуратура заявила о гибели 366 силовиков в Иловайском котле

Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери. По оценке Генпрокуратуры Украины, в результате боев погибли 366 человек, 429 получили ранения, еще 300 оказались в плену. Главной причиной поражения украинских войск в Киеве назвали вторжение на территорию Украины регулярных подразделений российской армии.

Как заявляли в ГПУ, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года перешли границу и двинулись к Иловайску сразу девять батальонно-тактических групп общей численностью 3,5 тыс. бойцов, имевших на вооружении до 60 танков и 320 бронемашин, до 60 орудий, 45 минометов и пять противотанковых ракетных комплексов. В Генпрокуратуре Украины отмечали, что эти силы окружили и разгромили под Иловайском несколько добровольческих батальонов МВД Украины и подразделений ВСУ.

В Москве неоднократно опровергали участие частей российской армии в украинском конфликте.

Теги: ВСУ, вооруженный конфликт, военные потери, «Би-би-си», украинские военные, ДНР ..., иловайский котел, Иловайск
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