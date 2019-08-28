Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

При битве за город Иловайск (Донецкая область) в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 40 пропали без вести. Еще 13 бойцов до сих пор находятся в плену. Об этом сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.

Помимо прочего, как сообщает «Би-би-си», в Генштабе назвали потери во время вывода бойцов из котла. «Именно 29 августа 2014 г.: погибло — 129 человек, ранено — 18 человек, пропали без вести — 22, в заложниках — 10», — сказано в документе.

Как ранее писала The Guardian, исследовательская группа из Лондона заявила, что обнаружила на спутниковых снимках российские военные автоколонны на территории Украины, а также танки Т-72Б3, которые, как отмечало издание, на тот момент использовались только в вооруженных силах России.

Впоследствии в ДНР сообщили, что все танки и иная военная техника, обнаруженные британскими исследователями, являются трофейными. Они были либо отбиты в боях, либо просто брошены украинскими военными, заверяли в ДНР.