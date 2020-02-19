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В Петербурге завели дело из-за полученных по почте таблеток от сонливости

Оперативники задержали мужчину при получении посылки в почтовом отделении. Выяснилось, что в ней находилось 80 таблеток, содержащих запрещенный в России модафинил. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В почтовом отделении в Петроградском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, получавшего посылку, в которой находилось запрещенное в России психотропное вещество. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«Задержано 80 таблеток, которые содержали психотропное вещество модафинил», — говорится в сообщении.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в таможенном управлении.

РБК направил запрос в управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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О задержании мужчины оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков вместе с сотрудниками Северо-Западного таможенного управления сообщила «Фонтанка». По данным издания, 31-летний уроженец города Чудово Новгородской области был задержан вечером 17 февраля при получении посылки в почтовом отделении на Каменноостровском проспекте в Петербурге.

Экспертиза выяснила, что мужчине прислали психостимулятор, которым лечат сонливость. В России, как отметила «Фонтанка», содержащийся в таблетках препарат считается наркотиком и запрещен. При этом в остальных странах СНГ его покупка преступлением не считается.

Модафинил — аналептик, который применяется для лечения сонливости, связанной с нарколепсией. На территории России этот препарат входит в список наркотических и психотропных веществ. Во всех остальных странах СНГ он разрешен и применяется в качестве рекреационного препарата.

Авторы: Майя Бобенко, Михаил Юшков
Теги: психотропные вещества, уголовное дело
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