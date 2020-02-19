В Петербурге завели дело из-за полученных по почте таблеток от сонливости

Оперативники задержали мужчину при получении посылки в почтовом отделении. Выяснилось, что в ней находилось 80 таблеток, содержащих запрещенный в России модафинил. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В почтовом отделении в Петроградском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, получавшего посылку, в которой находилось запрещенное в России психотропное вещество. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«Задержано 80 таблеток, которые содержали психотропное вещество модафинил», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в таможенном управлении.