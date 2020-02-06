В Подмосковье задержали женщину с 2 кг героина

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В подмосковной Барвихе полицейские задержали 48-летнюю женщину, у которой изъяли более 2 кг героина, говорится в сообщении областного главка МВД.

После того, как при личном досмотре у женщины в сумке обнаружили полиэтиленовый пакет с героином, полицейские проверили и ее телефон, в котором нашли адрес закладки наркотика. Осмотрев территорию около одного из домов, они нашли в кустах тайник, в котором также находился сверток с героином.

Сейчас женщина находится под стражей, против нее возбудили уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

В Кемерово в ноябре прошлого года 79-летнюю пенсионерку приговорили к пяти годам лишения свободы за покушение на сбыт героина в особо крупном размере. По данным транспортного управления МВД по СФО, после смерти сына, страдавшего от наркотической зависимости, женщина нашла оставшуюся после него банку с героином, который решила продать. Следователи доказали, что она пыталась сбыть 8 г наркотика, и провели у нее дома обыски, в ходе которых нашли 17 подготовленных для продажи свертков с наркотиком.