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Кудрин объяснил приход во власть «питерской» команды Собчака

По словам Алексея Кудрина, команда, которую привел к власти Владимир Путин, включала в себя профессионалов в своем деле. Глава Счетной палаты заявил, что они существенно повысили уровень жизни в России
Алексей Кудрин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС )

Президент России Владимир Путин привел к власти команду питерцев, которые являются передовыми специалистами в своих сферах деятельности. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сам входит в эту команду, передает «РИА Новости».

«Приход Путина сам по себе уже свидетельствует о конкурентоспособности этой команды», — отметил он.

Глава Счетной палаты признал, что личность Путина, его знакомства и связи могли привести во власть «значительную часть питерцев». По словам Кудрина, они были очень сильными людьми. Среди них он назвал главу Сбербанка Германа Грефа и нынешнего замруководителя администрации президента Дмитрия Козака.

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Кудрин отметил, что, когда он был министром финансов и вице-премьером, эта группа людей усилила экономику России и существенно повысила уровень жизни. По его словам, такова была и его «роль внутри команды Путина». «Поэтому вряд ли можно сказать, что мы были несильными», — подытожил глава Счетной палаты.

Алексей Кудрин с 1992 по 1993 год занимал должность председателя главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга. Тогда главой города был Анатолий Собчак. До 1996 года Кудрин был первым заместителем мэра, членом правительства Петербурга и председателем комитета экономики и финансов городской мэрии.

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Владимир Путин также работал в мэрии Петербурга. После перехода туда он подал рапорт об увольнении из КГБ СССР. В 1991 году Путин стал председателем комитета по внешним связям мэрии, а с 1994 года был одновременно и первым заместителем председателя правительства Петербурга.

Герман Греф с 1994 по 1997 год был заместителем председателя, а затем первым зампредом комитета по управлению городским имуществом мэрии Петербурга. Впоследствии он также занимал должность вице-губернатора города.

В феврале 2000 года Собчак стал доверенным лицом бывшего тогда кандидатом в президенты Путина, однако вскоре умер из-за острой сердечной недостаточности. 19 февраля 2020 года в Петербурге пройдут памятные мероприятия по случаю 20-летия смерти первого мэра города. В них примет участие президент России. Путин возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти бывшего мэра, который пройдет в Большом зале Филармонии им. Дмитрия Шостаковича.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Владимир Путин, Алексей Кудрин, Санкт-Петербург
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