Кудрин объяснил приход во власть «питерской» команды Собчака

По словам Алексея Кудрина, команда, которую привел к власти Владимир Путин, включала в себя профессионалов в своем деле. Глава Счетной палаты заявил, что они существенно повысили уровень жизни в России

Алексей Кудрин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС )

Президент России Владимир Путин привел к власти команду питерцев, которые являются передовыми специалистами в своих сферах деятельности. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сам входит в эту команду, передает «РИА Новости».

«Приход Путина сам по себе уже свидетельствует о конкурентоспособности этой команды», — отметил он.

Глава Счетной палаты признал, что личность Путина, его знакомства и связи могли привести во власть «значительную часть питерцев». По словам Кудрина, они были очень сильными людьми. Среди них он назвал главу Сбербанка Германа Грефа и нынешнего замруководителя администрации президента Дмитрия Козака.

Кудрин отметил, что, когда он был министром финансов и вице-премьером, эта группа людей усилила экономику России и существенно повысила уровень жизни. По его словам, такова была и его «роль внутри команды Путина». «Поэтому вряд ли можно сказать, что мы были несильными», — подытожил глава Счетной палаты.