Путин почтит память Собчака в Петербурге

Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Об этом говорится на сайте Кремля.

В сообщении уточняется, что мероприятия пройдут 19 февраля. Президент возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове и посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Анатолий Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга. Он занимал эту должность с 1991 по 1996 год. В тот период Путин был его заместителем и главой его предвыборного штаба.

Собчак умер в феврале 2000 года в городе Светлогорск Калининградской области. Смерть вызвала острая сердечная недостаточность.