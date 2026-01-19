 Перейти к основному контенту
Губернатор назвал критической дорожную ситуацию на Камчатке из-за снега

Из-за рекордных снегопадов на Камчатке сложилась проблемная ситуация на дорогах. Губернатор поручил провести экстренную расчистку магистралей, вывоз снега и мусора, а также усилить меры безопасности от сосулек и снега на крышах
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Ситуация на дорогах Петропавловска-Камчатского на фоне масштабных снегопадов достигла критических масштабов, заявил губернатор Владимир Солодов в телеграм-канале.

«Ситуация на дорогах города критическая. Поставил задачу до 21 января обеспечить расширение всех магистральных дорог — полноценное проезжее состояние и восстановление необходимого количества полос», — написал он.

Расчистка межквартальных проездов продлится до конца недели, а дворовых территорий и внутриквартальных проездов — еще дольше. По словам губернатора, будут установлены конкретные сроки индивидуально по отдельным участкам.

Video

Среди других поручений главы региона в сфере транспорта — проверка светофоров, временных знаков, оперативный вывоз снега с наиболее загруженных перекрестков, расширение разворотных площадок для автобусов. Солодов пообещал максимально быструю реакцию Госавтоинспекции на ДТП.

«Фактор риска — сосульки и снег на крышах. Управляющие компании обязаны усилить работу — там, где нет возможности почистить крышу немедленно, должны быть выставлены ограждения и предупреждающие знаки. Сейчас их практически нет, и это недопустимо», — заявил Солодов.

Как Камчатка переживает аномальные снегопады. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Несколько циклонов подряд принесли на Камчатку обильные снегопады. Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском составила от 51 до 133&nbsp;см, а в соседнем селе Сосновка&nbsp;&mdash; 163&nbsp;см, сообщил&nbsp;ведущий специалист центра погоды &laquo;Фобос&raquo; Михаил Леус.&nbsp;

В январе 2026 года на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет. Высота сугробов в Петропавловске-Камчатском достигает 1,3 м. В Петропавловске-Камчатском с 15 января действует режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев, в тот день в городе зафиксировали два смертельных случая схода снега на человека.

Кроме того, 18 ноября в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий были отменены занятия второй смены для всех учащихся городских школ, а также занятия в учреждениях дополнительного образования. Солодов поручил чиновникам в максимально короткие сроки возобновить очное обучение и назвал безопасность детей по пути в учебные заведения главным приоритетом.

