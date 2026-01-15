 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Камчатке ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега с крыш

Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели двух людей при сходе снега с крыши дома. Об этом сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев в своем телеграм-канале.

«Комиссией [по предупреждению чрезвычайной ситуации] мне рекомендовано признать обстановку, связанную со сходом снежных масс с крыш домов, в результате которых погибли два человека, чрезвычайной ситуацией», — сказал он.

Беляев отметил, что ситуацию отнесли к ЧС муниципального уровня. Он добавил, что решение позволит привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона и предотвращения негативных последствий от него.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Анастасия Луценко
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
ФСИН выступил с опровержением после данных о ходатайстве маньяка Шипилова Общество, 12:24
В США застопорилось принятие закона о регулировании крипторынка Крипто, 12:18
На Камчатке ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега с крыш Общество, 12:17
Стинг выплатил The Police почти $800 тыс в споре за авторские отчисления Общество, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Маск ограничил редактирование фото в Grok после скандала с «раздеванием» Life, 12:13
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Исландии сочли почти неизбежным вступление в ЕС из-за США и Гренландии Политика, 12:12
Клуб КХЛ назначил третьего за сезон главного тренера Спорт, 12:09
Главу отделения почты заподозрили в поджоге здания ради кражи ₽60 млн Общество, 12:06
Защита назвала «сырым» обвинение против главврача роддома в Кузбассе Общество, 12:05
Гибкие льготы в России: итоги исследования и основные тренды Компании, 12:00
Следствие запросило арест для завотделением роддома в Новокузнецке Общество, 11:57
Одиночество топ-менеджера: как расти дальше, если вы уже на пике карьеры Образование, 11:54