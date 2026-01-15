На Камчатке ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега с крыш

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели двух людей при сходе снега с крыши дома. Об этом сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев в своем телеграм-канале.

«Комиссией [по предупреждению чрезвычайной ситуации] мне рекомендовано признать обстановку, связанную со сходом снежных масс с крыш домов, в результате которых погибли два человека, чрезвычайной ситуацией», — сказал он.

Беляев отметил, что ситуацию отнесли к ЧС муниципального уровня. Он добавил, что решение позволит привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона и предотвращения негативных последствий от него.

Материал дополняется