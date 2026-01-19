 Перейти к основному контенту
Тысячи россиян окунулись в прорубь на Крещение. Видео

Тысячи россиян окунулись в прорубь на Крещение
В ночь на 19 января тысячи православных христиан в России отметили Крещение Господне. Несмотря на холодную погоду, люди окунулись в проруби

В ночь на 19 января православные христиане отметили Крещение Господне. В освященные проруби окунулись тысячи жителей России.

Проведенный накануне праздника опрос SuperJob показал, что окунуться в проруби планировали около 14% экономически активных россиян.

Крещение Господне, или же Богоявление, — это один из 12 важнейших христианских праздников после Пасхи. Согласно Евангелиям Нового Завета, в этот день Иисус Христос вошел в воды реки Иордан и на него снизошел Святой Дух в образе голубя.

В России прошли крещенские купания. Фоторепортаж
Фотогалерея 

