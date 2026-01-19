Тысячи россиян окунулись в прорубь на Крещение

Тысячи россиян окунулись в прорубь на Крещение. Видео

В ночь на 19 января тысячи православных христиан в России отметили Крещение Господне. Несмотря на холодную погоду, люди окунулись в проруби

Проведенный накануне праздника опрос SuperJob показал, что окунуться в проруби планировали около 14% экономически активных россиян.

Крещение Господне, или же Богоявление, — это один из 12 важнейших христианских праздников после Пасхи. Согласно Евангелиям Нового Завета, в этот день Иисус Христос вошел в воды реки Иордан и на него снизошел Святой Дух в образе голубя.