Тысячи россиян окунулись в прорубь на Крещение. Видео
В ночь на 19 января православные христиане отметили Крещение Господне. В освященные проруби окунулись тысячи жителей России.
Проведенный накануне праздника опрос SuperJob показал, что окунуться в проруби планировали около 14% экономически активных россиян.
Крещение Господне, или же Богоявление, — это один из 12 важнейших христианских праздников после Пасхи. Согласно Евангелиям Нового Завета, в этот день Иисус Христос вошел в воды реки Иордан и на него снизошел Святой Дух в образе голубя.
