В России прошли крещенские купания. Фоторепортаж
19 января православные празднуют день Крещения Господня. Верующие традиционно окунаются в освященные купели. Как прошли крещенские купания — в фотогалерее РБК.
Традиция крещенских купаний существует в России, Белоруссии, Украине и ряде других стран. Популярной она стала после распада Советского Союза. Речь не идет о церковном обряде: желающие окунаются по собственной инициативе.
На фото: освящение воды для крещенских купаний в Хабаровске.
Около 14% экономически активных россиян решили окунуться в прорубь на праздник Крещения, говорится в исследовании SuperJob. В опросе участвовали 1600 респондентов из всех округов страны.
Из числа опрошенных мужчин 17% регулярно участвуют в купаниях, а среди женщин таких 7%. Наиболее активна молодежь до 35 лет — 17% «моржуют» регулярно, еще 2% планировали окунуться впервые.
Шесть из десяти опрошенных никогда не купались в проруби, а 8% отказались от традиции из-за риска для здоровья, отсутствия безопасных мест или из-за болезни либо опасения заболеть.
Крещенские купания в Московской области. В регионе синоптики обещали ночью температуру от минус 11 до минус 16 градусов.
Мужчины во время крещенских купаний на реке Енисей. Красноярск.
Празднование Крещения Господня в Волгограде.
Крещенские купания в Подмосковье.
В Москве для крещенских купаний оборудовали 40 купелей. Они открылись 18 января в 18:00 и будут работать до 18:00 19 января.
Площадки находятся во всех административных округах, кроме Центрального. Часть обустроили в парках. Среди них «Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево», «Фили», «Митино» и Воронцовский парк, Серебряный бор, природно-исторический парк «Москворецкий», а также зона отдыха «Левобережье», музей-заповедник «Царицыно» и другие места.
