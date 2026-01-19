В России прошли крещенские купания. Фоторепортаж

Традиция крещенских купаний существует в России, Белоруссии, Украине и ряде других стран. Популярной она стала после распада Советского Союза. Речь не идет о церковном обряде: желающие окунаются по собственной инициативе.

На фото: освящение воды для крещенских купаний в Хабаровске.