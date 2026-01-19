 Перейти к основному контенту
В России прошли крещенские купания. Фоторепортаж

Появились фотографии крещенских купаний в России

19 января православные празднуют день Крещения Господня. Верующие традиционно окунаются в освященные купели. Как прошли крещенские купания — в фотогалерее РБК.
Традиция крещенских купаний существует в России, Белоруссии, Украине и ряде других стран. Популярной она стала после распада Советского Союза. Речь не идет о церковном обряде: желающие окунаются по собственной инициативе. На фото: освящение воды для крещенских купаний в Хабаровске.
Фото: Данил Бирюков / ТАСС

Традиция крещенских купаний существует в России, Белоруссии, Украине и ряде других стран. Популярной она стала после распада Советского Союза. Речь не идет о церковном обряде: желающие окунаются по собственной инициативе.

На фото: освящение воды для крещенских купаний в Хабаровске.

Около 14% экономически активных россиян решили окунуться в прорубь на праздник Крещения, говорится в исследовании SuperJob. В опросе участвовали 1600 респондентов из всех округов страны.
Фото: Данил Бирюков / ТАСС

Около 14% экономически активных россиян решили окунуться в прорубь на праздник Крещения, говорится в исследовании SuperJob. В опросе участвовали 1600 респондентов из всех округов страны.

Из числа опрошенных мужчин 17% регулярно участвуют в купаниях, а среди женщин таких 7%. Наиболее активна молодежь до 35 лет — 17% «моржуют» регулярно, еще 2% планировали окунуться впервые. Шесть из десяти опрошенных никогда не купались в проруби, а 8% отказались от традиции из-за риска для здоровья, отсутствия безопасных мест или из-за болезни либо опасения заболеть.
Фото: Юлия Морозова / Reuters

Из числа опрошенных мужчин 17% регулярно участвуют в купаниях, а среди женщин таких 7%. Наиболее активна молодежь до 35 лет — 17% «моржуют» регулярно, еще 2% планировали окунуться впервые.

Шесть из десяти опрошенных никогда не купались в проруби, а 8% отказались от традиции из-за риска для здоровья, отсутствия безопасных мест или из-за болезни либо опасения заболеть.

Крещенские купания в Московской области. В регионе синоптики обещали ночью температуру от минус 11 до минус 16 градусов.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Крещенские купания в Московской области. В регионе синоптики обещали ночью температуру от минус 11 до минус 16 градусов.

Мужчины во время крещенских купаний на реке Енисей. Красноярск.
Фото: Николай Бурматов / ТАСС

Мужчины во время крещенских купаний на реке Енисей. Красноярск.

Празднование Крещения Господня в Волгограде.
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Празднование Крещения Господня в Волгограде.

Крещенские купания в Подмосковье.
Фото: Максим Шепенков / EPA / ТАСС

Крещенские купания в Подмосковье.

В Москве для крещенских купаний оборудовали 40 купелей. Они открылись 18 января в 18:00 и будут работать до 18:00 19 января. Площадки находятся во всех административных округах, кроме Центрального. Часть обустроили в парках. Среди них «Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево», «Фили», «Митино» и Воронцовский парк, Серебряный бор, природно-исторический парк «Москворецкий», а также зона отдыха «Левобережье», музей-заповедник «Царицыно» и другие места.
Фото: Николай Бурматов / ТАСС

В Москве для крещенских купаний оборудовали 40 купелей. Они открылись 18 января в 18:00 и будут работать до 18:00 19 января. 

Площадки находятся во всех административных округах, кроме Центрального. Часть обустроили в парках. Среди них «Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево», «Фили», «Митино» и Воронцовский парк, Серебряный бор, природно-исторический парк «Москворецкий», а также зона отдыха «Левобережье», музей-заповедник «Царицыно» и другие места.

