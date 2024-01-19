Замминистра здравоохранения Подмосковья отправили в СИЗО

Чиновнику вменяют получение особо крупной взятки, по этой статье грозит до 15 лет заключения

Александр Захаров (справа) (Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы)

Тверской суд арестовал заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова, сообщает пресс-служба московских судов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

Ему назначен арест на два месяца, до 17 марта. Других подробностей в суде не привели.

Александр Захаров был назначен на должность заместителя министра здравоохранения региона в сентябре 2021 года. Он занимался в том числе вопросами капремонта поликлиник и других учреждений.

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На сайте подмосковного минздрава в разделе, посвященном заместителю главы ведомства, сейчас не указано, кто занимает этот пост.

В конце декабря 2023 года бывшего регионального министра физической культуры и спорта Григория Кабельского приговорили к девяти годам колонии, признав виновным по ч. 6 и п.«в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Суд установил, что чиновник с апреля 2020 года по октябрь 2021-го получил более 1,2 млн руб. от двух предпринимателей, которые организовывали спортивные турниры в Пензе и продавали их видеотрансляции.