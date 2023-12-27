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В Москве арестовали главу предприятия, выпускающего вакцину от COVID

В Москве арестовали главу выпускающего «Конвасэл» от COVID НИИ Маковского
Глава передового петербургского НИИ потребовал у дистрибьютора лекарств почти ₽20 млн за продление контрактов, утверждает СК. Предыдущего директора арестовали в сентябре по обвинению в растрате ₽437 млн
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Замоскворецкий суд арестовал и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского, пишет «Коммерсантъ». В пресс-службе суда сообщили РБК, что Маковский заключен под стражу до 20 февраля 2024 года.

Следствие утверждает, что он потребовал 19,25 млн руб. «за продолжение заключения договоров между СПбНИИВС и «Русбиофармом» на поставку вакцины «Конвасэл» у гендиректора второй компании Сергея Иссерса. Эта компания — дистрибьютор медицинских изделий и лекарственных препаратов.

Иссерс сообщил о предложении в органы, после чего оперативники контролировали ситуацию. Они задержали предполагаемого сообщника Маковского Игоря Рудых, который пришел за первой часть денег в размере 8 млн руб., мужчина вину не признал.

Маковский возглавил НИИ в сентябре, после того как предыдущий руководитель Виктор Трухин был арестован по обвинению в растрате 437 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК), ему грозит до десяти лет заключения. Маковскому грозит по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК от восьми до 15 лет лишения свободы.

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Компания Маковского входит в структуру Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) и производит вакцину от коронавируса «Конвасэл». Этот НИИ включен в список стратегических и системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также в список организаций, которые оказывают существенное влияние на отрасли промышленности и торговли России. Предприятие занимается поставками препаратов на российские и зарубежные рынки.

Главный актив НИИ: совместный завод России и Никарагуа по выпуску вакцин The Latin American Institute of Biotechnology Mechnikov (Институт Мечников, дочернее предприятие СПбНИИВС). Его создали по инициативе президентов Владимира Путина и Даниэля Ортеги. Завод — единственный в своем роде в Южной Америке, с 2019 года на нем производят коммерческие серии вакцины для профилактики гриппа («Флю-М», «Флю-М Тетра»), коронавируса («Конвасэл»), а также вакцину против вируса папилломы человека и диагностические препараты, например для массового скрининга туберкулеза.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Замоскворецкий суд арест взятки коррупция ФМБА
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