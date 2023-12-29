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Политика ,  
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В Пензе за взятки осудили экс-министра физической культуры и спорта

В Пензе за взятки осудили экс-министра физической культуры и спорта
Григорий Кабельский
Григорий Кабельский (Фото: пресс-служба правительства Пензенской области)

В Пензе суд приговорил бывшего регионального министра физической культуры и спорта Григория Кабельского к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн руб. за взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Кабельского признали виновным по ч. 6 и п.«в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Суд установил, что с апреля 2020 года по октябрь 2021 года бывший министр спорта получал взятки от двух предпринимателей, которые организовывали спортивные турниры в Пензе и продавали их видеотрансляции. Общая сумма взяток превысила 1,2 млн руб.

Министр, в свою очередь, предоставлял объекты спортивной инфраструктуры для проведения мероприятий, в том числе в ночное время.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали чиновника 15 октября 2021 года после получения взятки в 120 тыс. руб.

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В Москве 26 декабря суд отправил под арест за взятку замглавы отдела бытового обеспечения спецназа Росгвардии.

Его обвинили по тем же статьям и заключили под стражу на два месяца.




 

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Теги
взятки Пенза Пензенская область

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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