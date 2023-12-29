В Пензе за взятки осудили экс-министра физической культуры и спорта

В Пензе за взятки осудили экс-министра физической культуры и спорта

Григорий Кабельский (Фото: пресс-служба правительства Пензенской области)

В Пензе суд приговорил бывшего регионального министра физической культуры и спорта Григория Кабельского к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн руб. за взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Кабельского признали виновным по ч. 6 и п.«в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Суд установил, что с апреля 2020 года по октябрь 2021 года бывший министр спорта получал взятки от двух предпринимателей, которые организовывали спортивные турниры в Пензе и продавали их видеотрансляции. Общая сумма взяток превысила 1,2 млн руб.

Министр, в свою очередь, предоставлял объекты спортивной инфраструктуры для проведения мероприятий, в том числе в ночное время.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали чиновника 15 октября 2021 года после получения взятки в 120 тыс. руб.



В Москве 26 декабря суд отправил под арест за взятку замглавы отдела бытового обеспечения спецназа Росгвардии.

Его обвинили по тем же статьям и заключили под стражу на два месяца.









