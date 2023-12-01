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В Москве загорелся рынок «Садовод»

МЧС: в Москве загорелся рынок «Садовод», проводится эвакуация
Возгорание произошло в торговых павильонах рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы, проводится эвакуация людей, сообщили в МЧС

На юго-востоке Москвы произошел пожар на рынке «Садовод», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На 14-м км МКАД, 2, cтроение 2, на рынке «Садовод» произошел пожар. Что горит и площадь устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

В Москве загорелся рынок «Садовод»
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В МЧС сообщили , что на «Садоводе» началась эвакуация. Информация о пожаре на поступила в 11:58 1 декабря. «По предварительной информации, происходит загорание в торговых павильонах», — добавили в МЧС.

Телеграм-канал Mash пишет, что горят палатки на 20 линии. По данным телеграм-канала «112», пожару присвоен второй уровень сложности.

На рынке «Садовод» в Москве выявили случаи кори
Общество
Фото:Ananchai Phuengchap / Shutterstock

Рынок «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь», занимает площадь в 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. «Садовод» ежегодно посещают около 36,5 млн покупателей. В июне также загорелись торговые павильоны «Садовода». Пожар удалось потушить на площади 30 кв. м.

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Москва рынок Рынок Садовод Пожар МЧС
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