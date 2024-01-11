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Россияне побили рекорд по посещаемости казино в новогодние праздники

В России поставили рекорд по посещаемости казино в новогодние праздники
За новогодние праздники российские казино посетили 84 052 россиянина, что на 68% больше посещаемости за аналогичный период 2022-го. В Ассоциации операторов индустрии развлечений и игорного бизнеса назвали этот показатель рекордным
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В период новогодних каникул российские казино приняли на 68% посетителей больше, чем в 2022 году, что стало рекордом для всей индустрии за последние несколько лет. Об этом РБК сообщили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и игорного бизнеса России (АИРИС), объединяющей все действующие игорные зоны России — «Приморье», «Сибирская монета», «Янтарная» и «Красная Поляна».

«84 052 россиянина провели январские праздники в казино. В новогодние каникулы российские казино приняли на 68% больше гостей, чем в прошлом году», — говорится в сообщении АИРИС со ссылкой на данные игорной зоны «Красная Поляна» (Сочи), казино SOBRANIE (Калининград), игорной зоны «Сибирская монета» (Алтай) и казино Tigre de Cristal (Владивосток).

По данным ассоциации, этот показатель стал рекордным для всей индустрии за последние несколько лет. Так, в 2019 году посещаемость игорных зон в России составляла 44 408 человек, сообщили в АИРИС.

«При этом все развлекательные кластеры фиксируют тенденцию увеличения потока гостей в период новогодних праздников. К примеру, динамика посещений игорной зоны «Красная Поляна» с 1 по 8 января выглядит следующим образом: 2022 год — 23 858 гостей, 2023 год — 32 587 гостей, 2024 год — 36 920 гостей. Казино Tigre de Cristal в 2022 году посетили 6693 гостя, в 2023-м — 8596 гостей, в 2024-м — 11 251 гость», — рассказали в ассоциации, добавив, что казино SOBRANIE продемонстрировало примерно одинаковые показатели посещаемости в 2022 и 2023 годах (4539 и 4687 гостей соответственно), а «Сибирская монета» поддержала общий тренд индустрии: 2022 год — 22 208 гостей, 2023-й — 26 216 гостей, 2024-й — 29 091 гость.

Исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма Дмитрий Анфиногенов связывает ежегодный рост посещаемости игорных зон в новогодние каникулы с увеличением неигровых активностей в отечественных казино. «Наша игорная индустрия является активной частью всей туристической индустрии России. Азартная отрасль, безусловно, видит, с какой интенсивностью развивается внутренний туризм в нашей стране. Внушительное число наших сограждан сменили направления своих новогодних поездок, обратив внимание на популярные направления внутри страны», — приводит его слова пресс-служба ассоциации.

Анфиногенов отметил, что места размещения российских казино вызывают большой туристический интерес и в отрыве от азартных развлечений. Так, по его словам, россиян стала чаще интересовать событийная составляющая отдыха: концертные программы, спортивные шоу, гастрономические ужины, шоу-программы, SPA и оздоровительные процедуры, а также отельный сервис высокого уровня. «Именно эти направления бизнеса российские казино развивают и улучшают год от года, привлекая неигровыми развлечениями все больше гостей», — заключил эксперт.

Туризм и концерты обеспечили российским казино рекорд посещаемости
Технологии и медиа
Фото:Артур Лебедев / РИА Новости
Ранее в АИРИС рассказали о рекордном росте показателя посещаемости российских казино за 2023 год. Он составил 1,5 млн человек, превысив данные за 2022 год на 16%. По данным ассоциации, самой популярной игорной зоной стала «Красная Поляна», принявшая 830,7 тыс. гостей.

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Юлия Овчинникова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Россия казино игорный бизнес Новый год
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