В Уфе задержали участников акции в поддержку Фаиля Алсынова

В Уфе полиция задержала нескольких человек на митинге в поддержку Фаиля Алсынова, которого приговорили к 4 годам заключения по делу о возбуждении ненависти. Ранее СК возбудил дело по факту массовых беспорядков

Фото: Булат Салихов / ufa1.ru

В центре Уфы прошел несанкционированный властями митинг в поддержку Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам заключения по делу о возбуждении ненависти. Видео с задержаниями на несанкционированной акции опубликовал телеграм-канал «Осторожно.Новости». О задержаниях пишет портал Ufa1.ru.

К площади был стянут ОМОН, начались стычки и задержания. Несколько человек посадили в автобус, после чего толпа предприняла попытку остановить его.

В пресс-службе ГУ МВД по Республике Башкортостан сообщили РБК, что пока не располагают информацией об инциденте. РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Росгвардии.

37-летний Фаиль Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за суверенитет республики (в 2020 году ее признали экстремистской, после чего ликвидировали). Ранее выступал против разработки месторождения Башкирской содовой компании на горе Куштау. Планы вызвали протесты, шихан на горе получил статус особо охраняемой природной территории.



Росфинмониторинг внес Алсынова в список «физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

17 января Баймакский районный суд приговорил Алсынова к четырем годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 282 УК. Дело против него связано с его речью на митинге, в которой он, по версии следствия, негативно высказался о жителях Кавказа, Средней Азии и армянах. Согласно лингвистической экспертизе, Алсынов употребил выражение «кара халык», говоря о жителях Башкирии. По словам осужденного, он имел в виду «простой народ», однако эксперт посчитал это оскорблением (буквально фраза переводится как «черный народ»).

Алсынов не признал свою вину и заявил о планах обжаловать приговор.

После приговора у здания суда собрались сотни людей. Начались столкновения с полицией. Местное управление СК возбудило уголовное дело из-за беспорядков: по ч. 1 и 2 ст. 212 (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ведомство уточняло, что во время несанкционированного митинга пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Всего были арестованы 17 участников беспорядков.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя ситуацию, заявил, что с первого дня своей работы на посту борется с экстремизмом, благодаря чему и была запрещена «Башкорт». «Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России», — отмечал глава республики.