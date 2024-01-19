Экс-командир части получил условный срок по делу о взрыве боеприпасов
Рязанский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам заключения условно бывшего командира воинской части Алексея Кожевникова по делу о пожаре и взрывах в 2020 году на складе боеприпасов в Рязанской области, сообщает ТАСС.
Он признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).
Минобороны просило взыскать с Кожевникова ущерб в размере более 21,3 млрд руб., однако суд удовлетворил иск ведомства частично и взыскал с офицера запаса 4 млн руб. В удовлетворении исков двух потерпевших на общую сумму свыше 3,8 млн руб. судья отказал.
Суд также арестовал автомобиль Toyota Yaris и прицеп, принадлежащие бывшему командиру части.
Суд над Кожевниковым начался в апреле 2022 года, заседания проходили в закрытом режиме. Офицер запаса находился под подпиской о невыезде.
7 октября 2020 года на складе боеприпасов возле поселка Желтухино в Рязанской области произошел пожар, в результате там сдетонировали снаряды. Перед этим на территории воинской части загорелась трава, а из-за сильного ветра огонь перекинулся на площадку, где хранились боеприпасы. В результате разлетевшиеся осколки подожгли траву в расположенных неподалеку населенных пунктах.
В общей сложности за двое суток сгорело более 20 строений в Шелемишевских Хуторах и Дегтярке. Медицинская помощь понадобилась свыше 20 человек. Как следует из обвинительного приговора, ЧП не обошлось без жертв. На складах в общей сложности разорвались 2 тыс. снарядов.
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