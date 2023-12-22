Суд в Петербурге взыскал ₽14 млн с офицера, ударившего «Панцирь-С» о мост

ЗРПК «Панцирь-С» (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал в общей сложности ₽14 млн с военнослужащего, командира зенитной ракетно-артиллерийской батареи, который допустил столкновение боевой машины с пролетом одного из городских железнодорожных мостов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграм-канале.

Мужчину осудили по ч. 1 ст. 347 УК («Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности»). По иску Минобороны с него взыскали почти ₽14 млн в качестве компенсации ущерба. Также военный суд оштрафовал осужденного на ₽50 тыс.

Суд пришел к выводу, что военный, будучи старшим боевой машины, летом 2023 года выполнял боевое распоряжение и нарушил требования законодательства, обязывающие его «содержать в постоянной готовности к применению военную технику, предотвращать ее повреждение, правильно ее использовать, соблюдать требования безопасности и эксплуатации».

Военнослужащий был обязан следить за возможностью прохождения техники под мостами и эстакадами, сказано в сообщении. Во время езды по дороге осужденный развернул в боевое положение и не сложил обратно автономный оптический пост (АОП). В результате машина врезалась в пролет железнодорожного моста около дома на Пулковском шоссе, АОП получил повреждения, сообщили в суде.

Как уточняют «Фонтанка» и «РБК Санкт-Петербург», военный повредил ЗРПК «Панцирь-С».

Суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у военнослужащего малолетнего ребенка на иждивении, матери-инвалида, которой он помогает, а также положительную характеристику от командования, службу в Сирии, в составе контингента ООН в Африке и участие в военной операции. Осужденный признал вину и раскаялся в содеянном, принял активные меры для восстановления техники после ДТП, сообщили в суде.