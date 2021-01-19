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Горнолыжные курорты Архыз и Эльбрус закрыли после схода лавины на Домбае

Туристы критиковали руководство курортов за закрытие, однако теперь горы «жестко напомнили», что к стихии нужно относиться с максимальной осторожностью, сообщил гендиректор «Курортов Северного Кавказа» Хасан Тимижев
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Горнолыжные курорты Архыз и Эльбрус закрывали для катания из-за сложных метеоусловий, сообщил в Instagram гендиректор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

«Чуть ранее в горы пришли сложные метеоусловия: вначале дождями буквально смыло трассы, потом начался обильный снегопад. Мы закрывали наши курорты Архыз и Эльбрус для катания и столкнулись со шквалом критики приехавших на курорт гостей. Люди критиковали работу по подготовке трасс и непонятные, по их мнению, причины закрытия», — написал Тимижев.

По его словам, сейчас горы «жестко напомнили», что к ним следует относиться с максимальной осторожностью. Критически важно исполнять все требования работников курорта, рекомендации спасателей и метеослужб, указал Тимижев. Сейчас Эльбрус полностью закрыт, Архыз работает, но с некоторыми ограничениями.

Момент схода лавины на курорте на Домбае. Видео
Общество

Накануне на Домбае в Карачаево-Черкесии сошла лавина, пострадали восемь человек, один погиб. Жертвой лавины стал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. После произошедшего следователи завели уголовное дело о халатности. Прокуратура установила, что причиной незапланированного схода лавины стали мероприятия по принудительному спуску лавин в этом районе.

Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев сообщил РБК, что возможной причиной схода лавины на Домбае могло быть сейсмическое воздействие от другой — принудительно спущенной — лавины. «Мы проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника», — объяснил он.

Автор
Анастасия Батманова
Архыз Эльбрус Кавказ чрезвычайная ситуация
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