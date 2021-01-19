Горнолыжные курорты Архыз и Эльбрус закрыли после схода лавины на Домбае

Туристы критиковали руководство курортов за закрытие, однако теперь горы «жестко напомнили», что к стихии нужно относиться с максимальной осторожностью, сообщил гендиректор «Курортов Северного Кавказа» Хасан Тимижев

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Горнолыжные курорты Архыз и Эльбрус закрывали для катания из-за сложных метеоусловий, сообщил в Instagram гендиректор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

«Чуть ранее в горы пришли сложные метеоусловия: вначале дождями буквально смыло трассы, потом начался обильный снегопад. Мы закрывали наши курорты Архыз и Эльбрус для катания и столкнулись со шквалом критики приехавших на курорт гостей. Люди критиковали работу по подготовке трасс и непонятные, по их мнению, причины закрытия», — написал Тимижев.

По его словам, сейчас горы «жестко напомнили», что к ним следует относиться с максимальной осторожностью. Критически важно исполнять все требования работников курорта, рекомендации спасателей и метеослужб, указал Тимижев. Сейчас Эльбрус полностью закрыт, Архыз работает, но с некоторыми ограничениями.

Накануне на Домбае в Карачаево-Черкесии сошла лавина, пострадали восемь человек, один погиб. Жертвой лавины стал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. После произошедшего следователи завели уголовное дело о халатности. Прокуратура установила, что причиной незапланированного схода лавины стали мероприятия по принудительному спуску лавин в этом районе.