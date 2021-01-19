СК установил исполнителей убийства криминального авторитета Япончика

По версии следствия, убийство совершили Астамур Бутба и Нугзар Папава, которые ранее были заочно арестованы судом. У обоих фигурантов есть двойное гражданство — России и Абхазии. Сейчас они, по данным СК, находятся в Абхазии

Похороны Вячеслава Иванькова (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Следствие установило исполнителей убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик, сообщается на сайте Следственного комитета России. Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство — России и Абхазии. Они были заочно арестованы по делу в середине января.

По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года выстрелил из снайперской винтовки из грузового автомобиля в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Его сообщник Нугзар Папава также находился на месте преступления, прикрывал отход киллера и был готов открыть стрельбу в преследователей из автомата Калашникова, считает следствие.

После убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию, и сейчас, по данным СК, они находятся на территории республики. Им заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и в незаконном хранении оружия, оба фигуранта объявлены в международный розыск. «При содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об их экстрадиции на территорию России», — сообщили в СК.

До Бутбы и Папавы следствие уже арестовало по делу четырех человек. Ранее установленные и арестованные соучастники занимались организацией преступления, перевозкой и хранением оружия и осуществляли наружное наблюдение за жертвой, сообщили в ведомстве.