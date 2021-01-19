Четверть россиянок отказалась делиться премией с мужьями

Мужчины в 2,5 раза охотнее делятся полученными на работе премиями со своими вторыми половинами, чем женщины. Те, кто готовы скрыть от супруга или супруга премию, в меньшинстве во всех группах населения

Абсолютное большинство россиян (77%) заявили, что если на работе они получат премию, то сообщат об этом своей второй половине и поделятся деньгами. Мужчин, готовых поступить так, на 17% больше, чем жен, показал опрос, проведенный компанией Superjob (есть у РБК).

11% опрошенных сообщили, что они расскажут о премии, но делиться деньгами не будут. Только 6% респондентов в этом случае не стали бы рассказывать о незапланированном доходе супругу или супруге.

В опросе приняли участие состоящие в браке россияне старше 18 лет из всех регионов страны. Число респондентов — более 1,6 тыс., опрос проводился с 11 по 15 января.

Четверть всех принявших участие в опросе женщин (25%) сообщили, что либо поделятся с мужем новостью о премии, но не деньгами (18%), либо вообще не скажут ему о премии (7%). Среди мужчин тех, кто не поделится с супругами полученным доходом, оказалось только 10%.

Возрастной фактор на принятие решение не оказывает значительного влияния: разница между вариантами ответов в зависимости от возрастной группы не превышает одного — двух процентов.