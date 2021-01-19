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Четверть россиянок отказалась делиться премией с мужьями

Мужчины в 2,5 раза охотнее делятся полученными на работе премиями со своими вторыми половинами, чем женщины. Те, кто готовы скрыть от супруга или супруга премию, в меньшинстве во всех группах населения

Абсолютное большинство россиян (77%) заявили, что если на работе они получат премию, то сообщат об этом своей второй половине и поделятся деньгами. Мужчин, готовых поступить так, на 17% больше, чем жен, показал опрос, проведенный компанией Superjob (есть у РБК).

11% опрошенных сообщили, что они расскажут о премии, но делиться деньгами не будут. Только 6% респондентов в этом случае не стали бы рассказывать о незапланированном доходе супругу или супруге.

В опросе приняли участие состоящие в браке россияне старше 18 лет из всех регионов страны. Число респондентов — более 1,6 тыс., опрос проводился с 11 по 15 января.

Четверть всех принявших участие в опросе женщин (25%) сообщили, что либо поделятся с мужем новостью о премии, но не деньгами (18%), либо вообще не скажут ему о премии (7%). Среди мужчин тех, кто не поделится с супругами полученным доходом, оказалось только 10%.

Возрастной фактор на принятие решение не оказывает значительного влияния: разница между вариантами ответов в зависимости от возрастной группы не превышает одного — двух процентов.

Намного более значимым фактором является уровень дохода респондентов. Среди россиян, которые зарабатывают до 29,9 тыс. руб. в месяц, меньше тех, кто готов поделиться незапланированных доходом со второй половиной (68%), чем среди тех, кто имеет больший доход (76% в категориях от 30 до 49 тыс. и от 50 до 79 тыс., 78% среди тех, кто зарабатывает больше 80 тыс. руб. в месяц). 24% тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. руб. не поделятся деньгами с супругом/супругой. Среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб., таких 15%.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

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Опрос сервиса по поиску персонала «Работа.ру» в январе показал, что средний размер зарплаты, которую хотели бы получать россияне в 2021 году, составляет 158 тыс. руб. Самые высокие зарплатные ожидания в Москве — в среднем 175 тыс. руб., — и в Санкт-Петербурге — 164 тыс. руб. При этом в среднем по всей стране только для 19% россиян «зарплата мечты» оказалась выше 150 тыс. руб.

Автор
Георгий Тадтаев
опрос премия социология Superjob
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