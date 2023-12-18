«Ъ» узнал о плане властей создать единый «культурный сервис» «ГОСБилет»

Кабмин поручил к 2030 году разработать и внедрить шесть проектов в области цифровой трансформации культурной отрасли, выяснил «Ъ» Среди них — сервис «ГОСБилет», который будет агрегировать информацию о всех проданных билетах

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Правительство 17 декабря утвердило документ под названием «Стратегические направления в области цифровой трансформации отрасли культуры России до 2030 года», в рамках которого планируется реализовать шесть проектов для достижения «высокого уровня цифровой зрелости во взаимодействии посетителей и учреждений культуры». Об этом со ссылкой на документ сообщает «Коммерсантъ».

За реализацию проектов отвечают Минкульт, Минэкономики, Минцифры, профильные региональные госорганы, АНО «Цифровая экономика» и др., отмечает газета. Среди проектов, которые планируется реализовать:

создание сервиса «ГОСБилет» для учета и анализа всех билетов, приобретаемых на культурные мероприятия в стране;

создание единого читательского билета всех библиотек, цифровых профилей посетителей и учреждений культуры;

создание типового облачного решения единой афиши и билетного поля того или иного региона.

Как отмечают авторы инициативы, сервис «ГОСБилет» призван избавить зрителей от подделок и завышения цен спекулянтами, а также ускорить процесс возврата билета. В «дорожной карте» сервиса говорится, что он будет представлять собой «единую цифровую среду доверия для всех участников билетного рынка отрасли культуры». Возврат должен происходить в электронном виде, а информация об изменении состояния билета — обновляться в реальном времени.

Сбор и обработку данных о билетах по всей России планируется завершить до третьего квартала 2024 года, а через год — запустить сервис. К 2030 году в системе будет генерироваться 306 млн записей в год. Оператор системы не назван. В Минкульте и Минцифры сообщили «Коммерсанту», что «формат реализации программы прорабатывается».

Сооснователь и CEO Ticketscloud Егор Егерев в разговоре с «Комммерсантом» предположил, что речь идет о создании единой цифровой среды, куда организаторы будут обязаны сообщать о продажах и возвратах. «Но пока непонятно, как это избавит зрителей от поддельных билетов. Возможно, поддельный билет можно будет проверять на ресурсе «ГОСБилет» сразу после покупки», — отметил он.

Организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич уточнил, что профильные игроки обсуждали концепцию единого билетного оператора еще в середине 2010-х годов. По его мнению, в этом контексте «логично» появление регуляторных механизмов со стороны государства.

Гендиректор «МТС Энтертейнмент» (владеет агрегаторами Ticketland, «МТС Live» и облачной билетной платформой Ticketscloud) Михаил Минин заявил, что проблема именно поддельных билетов преувеличена. По его мнению, есть другие, гораздо более распространенные сложности — «массовый выкуп билетов для последующей спекуляции, поддельные сайты, использующие фирменные стиль и логотипы театров или других учреждений либо продающие билеты дороже номинальной цены».

Также газета напоминает, что одной из проблем отрасли в последние годы стали мошенничества в рамках «Пушкинской карты».

Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 года. Она предусматривает начисление 5 тыс. рублей в год школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет, которые можно потратить на посещение музеев, театров, филармоний, библиотек и других культурных учреждений по всей стране. Оформить карту можно на Госуслугах или в Почта банке (в обоих случаях нужно подтвердить личность, а приобретать билеты с помощью нее — через сайт «Культура.РФ» или приложения.

Почти сразу после запуска программы в интернете начали появляться объявления о продаже «Пушкинских карт». Власти называли такие предложения мошенничеством, отмечая, что каждая карта привязана к конкретному пользователю. Сервис «Авито» обещал блокировать такие объявления. В мартеэтого года из-за массовой покупки по карте билетов в МХАТ лицами, не имеющими на это права, произошел скандал — часть зрителей не пустили на спектакль после проверки. Директор МХАТа Владимир Кехман объяснял, что злоумышленники скупают «Пушкинские карты» у подростков, после чего по ним покупаются билеты. «Перекупщики перекупают сначала у детей [«Пушкинские карты»] за копейки, а потом продают… Например, у нас билет стоит 5 тыс. руб., они продают за 2,5 тыс. руб., вводя людей в заблуждение», — объяснил он.

По оценке Минкультуры на март, «Пушкинскую карту» оформили более 8 млн молодых россиян. К концу февраля 2023 по карте было продано 32 млн билетов в учреждения культуры на 17 млрд руб. Средняя цена одного билета на тот момент составляла около 540 руб. К программе подключены более 10 тыс. учреждений культуры по всей России. В июне министерство поддержало назначение VK единым билетным оператором государственной программы «Пушкинская карта».

Также с 2020 года продолжается расследование дела «билетной мафии». Подсудимые создавали клоны сайтов театров и продавали там билеты по завышенным ценам. Из-за этого, утверждали правоохранители, продажи на настоящих сайтах театров практически прекратились. Мошенники начали продажу билетов через поддельные сайты театров в 2017 году.

Инициаторами этого дела были бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые ранее занимались легальной продажей билетов. Хартанюк был руководителем бизнеса, сейчас он находится в международном розыске вместе с матерью Ириной Хартанюк — она занималась подбором и регистрацией юрлиц и ИП, через которые шла продажа билетов. Следователи оценили ущерб мошенников в 9,1 млн руб. Потерпевшие же обратились в суд с исками на сумму более 130 млн руб.

На существование поддельных сайтов изначально обратили внимание в Мариинке. Затем в числе пострадавших от действий мошенников учреждений оказались Большой и Малый театры, Театр наций, Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ), Государственная консерватория им. П.И. Чайковского и международный культурный центр «Спасская башня».