В Иркутской области загорелась установка на Марковском месторождении на площади 1000 кв. м

В Иркутской области загорелась установка на месторождении

Пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе, его площадь составляет 400 кв. м. Губернатор сообщил об одном пострадавшем

Фото: kobzevii / Telegram

Пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области, в 2,5 км от поселка Верхнемарково, сообщает ГУ МЧС по региону в телеграм-канале.

Там загорелась технологическая установка комплексной подготовки природного газа. «По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет», — говорится в сообщении. Огнем охвачено около 1000 кв. м.

Губернатор области Игорь Кобзев в телеграм-канале написал, что, по предварительным данным, пострадал один человек. Пожару присвоена третья категория сложности.

Позднее в МЧС уточнили, что по состоянию на 00:30 19 декабря (19:30 18 декабря мск) площадь пожара составила 400 кв. м. Его тушат 45 человек и 17 единиц техники.

Марковское месторождение открыто в 1962 году, его осваивает Иркутская нефтяная компания.

Ранее на этой неделе пожар возник на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК). По данным СК, погибли два человека, еще четверо пострадали. Кобзев со ссылкой на Минздрав сообщал о пяти пострадавших. В МЧС предположили, что возможной причиной пожара могла стать загазованность систем технологической установки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что сейсмостанция Иркутска зарегистрировала сейсмическое событие во время пожара.