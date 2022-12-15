Два человека погибли и четверо пострадали при пожаре на нефтезаводе в Ангарске

Два человека погибли при пожаре на нефтезаводе в Ангарске

При пожаре на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Иркутской области погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — уточнили в ведомстве. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал о двух пострадавших.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

В МЧС предположили, что возможной причиной пожара на заводе могла стать загазованность систем технологической установки. «По факту произошедшего на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка», — добавили в ведомстве. Эксперты Роспотребнадзора взяли пробы атмосферного воздуха для исследования.

Пожар на заводе АНХК начался около 06:00 по местному времени (01:00 по мск). По данным МЧС, возгорание возникло на технологической установке промышленной площадки. К тушению пожара привлекли более 100 человек и 25 единиц техники, добавили в ведомстве. Мэр Ангарска Сергей Петров сообщил, что площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. В 08:18 по местному времени (03:18 по мск) пожар был локализован, добавили в МЧС.