Минтранс пообещал досрочно открыть железнодорожный мост в Крым

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что его ведомство сможет выполнить поручение по досрочному открытию железнодорожной части Крымского моста

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Отвечая на вопрос касательно поручения Владимира Путина открыть железнодорожный мост в Крым с опережением графика, Дитрих заявил, что оно будет исполнено. «У нас принято указание — пожелание руководителя выполнять», — подчеркнул он.

«Что касается конкретных сроков, мы доберемся до объекта, более детально рассмотрим детали, связанные со строительством. И можно будет подумать, чтобы озвучить, насколько раньше мы можем закончить работу», — цитирует Дитриха агентство «РИА Новости».

Также глава Минтранса заверил, что соединяющая восток полуострова и Севастополь автомобильная трасса «Таврида» готова уже на 60%. При этом он признал, что поскольку работа по сооружению инженерных укреплений дороги занимает достаточно продолжительное время, то открыть ее можно будет лишь с незначительным опережением графика, конечным сроком которого значится декабрь 2020 года.

Тему строительства железнодорожного моста в Крым Владимир Путин затронул на этой неделе, во время медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. По словам президента, завершение проекта позволит в том числе обеспечить крупномасштабный завоз продуктов на полуостров, что может привести к снижению цен.

В феврале этого года глава отдела обслуживания пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко заявил, что первый пассажирский поезд по Крымскому мосту проедет 8 декабря.

Мост, соединяющий Таманский и Керченский полуострова, состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Первая была открыта в мае 2018 года. Стоимость проекта составила более 220 млрд руб.