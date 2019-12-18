В Кремле назвали главное событие 2019 года

Одним из главных событий уходящего года станет открытие железнодорожной части Крымского моста, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост», — сказал он.
Песков добавил, что главными для страны должны быть события, связанные с ее развитием или новыми процессами.
Мост через Керченский пролив соединяет Таманский полуостров с Крымом и состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Автомобильная дорога была открыта в мае 2018 года, регулярные пассажирские перевозки планируют запустить в декабре 2019 года.