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«Сафмар» опроверг сообщения об обысках у Гуцериева
Утром в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения об обысках дома у Михаила Гуцериева и в связанных с ним компаниях

Информация об обысках у миллиардера Михаила Гуцериева не соответствует действительности, сообщил РБК представитель принадлежащей бизнесмену группы «Сафмар».

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что силовики проводят обыски дома у Гуцериева и в десяти связанных с ним компаниях. По данным канала, следственные действия связаны с делом о контрабанде 130 тыс. т нефтепродуктов, ущерб по которому оценивается более чем в 2 млрд руб. Во время визита силовиков Гуцериев был дома, он не препятствовал действиям правоохранителей, пишет Mash.

Baza со ссылкой на источники пишет о визите правоохранительных органов в бизнес-центр, где располагается компания «ФортеИнвест», которой руководит сын Михаила Гуцериева Саид.

Об обысках также сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. В сообщении говорилось, что обыски идут в офисе «РуссНефти», а в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники ФСБ.

В пресс-службе корпорации А.Н.Д, которая управляет коммерческой недвижимостью Гуцериева, сообщили РБК, что у них в офисе обысков нет. Представитель группы «М.Видео-Эльдорадо», принадлежащей «Сафмару», сообщил РБК, что у них обыски не проводятся.

Представитель Сафмара сказал РБК, что Михаил Гуцериев находится в Москве.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об обысках. РБК обратился за комментариями к официальному представителю Следственного комитета Светлане Петренко, помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ московского управления ведомства Юлии Ивановой, а также направил запрос в пресс-службу МВД России и Центр общественных связей ФСБ.

Гуцериев занимает 28 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивают в $3,7 млрд. Он глава совета директором промышленно-финансовой группы «Сафмар» и компании «РуссНефть».

Среди активов группы занимающаяся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов «ФортеИнвест», НПФ «Сафмар» и «Моспромстрой-Фонд», группа «М.Видео-Эльдорадо», девелопер «А101», холдинг «Сафмар Плаза (в который входит гостиница «Националь»), а также несколько радиостанций («Радио Шансон», «Радио Дача» и др) и телеканалов (Bridge TV).

В 2007 году Гуцериев был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск, но весной 2010 года обвинения сняли.

Авторы: Тимофей Дзядко, Константин Нагаев
При участии: Алена Прохоренко
Теги: «Сафмар», Михаил Гуцериев
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