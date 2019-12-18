«Сафмар» опроверг сообщения об обысках у Гуцериева

Утром в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения об обысках дома у Михаила Гуцериева и в связанных с ним компаниях

Информация об обысках у миллиардера Михаила Гуцериева не соответствует действительности, сообщил РБК представитель принадлежащей бизнесмену группы «Сафмар».

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что силовики проводят обыски дома у Гуцериева и в десяти связанных с ним компаниях. По данным канала, следственные действия связаны с делом о контрабанде 130 тыс. т нефтепродуктов, ущерб по которому оценивается более чем в 2 млрд руб. Во время визита силовиков Гуцериев был дома, он не препятствовал действиям правоохранителей, пишет Mash.

Baza со ссылкой на источники пишет о визите правоохранительных органов в бизнес-центр, где располагается компания «ФортеИнвест», которой руководит сын Михаила Гуцериева Саид.

Об обысках также сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. В сообщении говорилось, что обыски идут в офисе «РуссНефти», а в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники ФСБ.