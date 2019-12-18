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СМИ сообщили о «минировании» станций метро, аэропортов и вокзалов Москвы
По данным источника, информацию о взрывных устройствах получили все станции столичного метрополитена. Угрозы взрыва также поступили в столичные суды, на вокзалы и в аэропорты
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Анонимные сообщения с угрозой минирования получили все станции московского метро, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как заявил источник ТАСС в экстренных службах, из-за информации о взрывных устройствах проверяются станции столичного метро. О каких именно станциях идет речь, он не уточнил.

Также, по данным источника, неизвестный сообщил о взрывчатке в зданиях Курского, Ярославского, Казанского, Ленинградского и Киевского вокзалов. По его словам, на месте работают экстренные службы. Собеседник агентства «Москва» заявил, что угрозы поступили на четыре вокзала — Казанский, Курский, Ленинградский и Ярославский.

В пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов РБК подтвердили, что поступили анонимные звонки о минировании Казанского, Курского, Киевского и Ярославского вокзалов. Оперативники и кинологи провели там проверку без эвакуации пассажиров и посетителей. «На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — заявили там.

В пресс-службе метрополитена посоветовали РБК обратиться за комментарием в правоохранительные органы, а в пресс-службе ГУ МЧС по Москве — в полицию. «Информация в пресс-службу не поступала», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. РБК направил запрос в управление на транспорте МВД России по ЦФО.

По данным ТАСС, сообщения о взрывных устройствах поступили в аэропорты Шереметьево и Домодедово, оперативные службы проводят проверку. Источник агентства уточнил, что эвакуация не проводилась, аэропорты работают в штатном режиме.

Источник РБК в Домодедово подтвердил РБК, что аэропорт получил информацию о минировании. «Сообщения поступают через почтовые ящики судов. Вчера была аналогичная ситуация», — заявил он.

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение», — сообщили РБК в пресс-службе Домодедово. Там добавили, что службы аэропорта вместе с силовыми структурами усилили меры безопасности после получения информации.

Как заявил источник «РИА Новости», угрозы взрыва также поступили в ТЦ «Европейский». В администрации торгового центра РБК эту информацию опровергли. «Мы работаем в штатном режиме», — отметили там.

В пресс-службе Мосгорсуда РБК сообщили, что из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуированы семь районных судов: Хорошевский, Тимирязевский, Перовский, Кунцевский, Бутырский, Никулинский и Чертановский.

«Да, поступило сообщение о том, что суд заминировали. На данный момент работа суда восстановлена [после эвакуации]», — рассказали РБК в пресс-службе Хорошевского суда.

В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании
Общество

Сообщения о минировании начали поступать в суды Москвы и Петербурга в конце ноября. Неизвестные отправляли угрозы, в которых требовали от «Костстантина Малофеева» вернуть «долг в 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». В сообщениях говорилось, что угрозы будут приходить до тех пор, пока это не будет сделано. Представитель бизнесмена Константина Малофеева отметил, что тот не имеет отношения к WEX и краже биткоинов.

Авторы: Наталия Анисимова, Мария Кокорева, Алена Прохоренко, Екатерина Костина
Теги: Москва
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