СМИ сообщили о «минировании» станций метро, аэропортов и вокзалов Москвы

По данным источника, информацию о взрывных устройствах получили все станции столичного метрополитена. Угрозы взрыва также поступили в столичные суды, на вокзалы и в аэропорты

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Анонимные сообщения с угрозой минирования получили все станции московского метро, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как заявил источник ТАСС в экстренных службах, из-за информации о взрывных устройствах проверяются станции столичного метро. О каких именно станциях идет речь, он не уточнил.

Также, по данным источника, неизвестный сообщил о взрывчатке в зданиях Курского, Ярославского, Казанского, Ленинградского и Киевского вокзалов. По его словам, на месте работают экстренные службы. Собеседник агентства «Москва» заявил, что угрозы поступили на четыре вокзала — Казанский, Курский, Ленинградский и Ярославский.

В пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов РБК подтвердили, что поступили анонимные звонки о минировании Казанского, Курского, Киевского и Ярославского вокзалов. Оперативники и кинологи провели там проверку без эвакуации пассажиров и посетителей. «На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — заявили там.

В пресс-службе метрополитена посоветовали РБК обратиться за комментарием в правоохранительные органы, а в пресс-службе ГУ МЧС по Москве — в полицию. «Информация в пресс-службу не поступала», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. РБК направил запрос в управление на транспорте МВД России по ЦФО.