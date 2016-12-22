Пострадавшая при нападении в школе в Перми учительница вернулась к работе

Учительница начальных классов Наталья Шагулина, пострадавшая при нападении двух подростков на пермскую школу №127 в середине января, вернулась к работе. Об этом сообщает ТАСС.

«Наталья Шагулина вышла на работу, сегодня у нее первый рабочий день», — сообщили в школе.

Перед возвращением в школу во время весенних каникул Шагулина вместе с учениками четвертого класса, также пострадавшими при нападении, находилась на реабилитации в пермском санатории «Усть-Качка». Путевки на реабилитацию детям, учительнице и членам их семей оплатило правительство Пермского края. Также пострадавшим из средств краевого бюджета выделена материальная помощь, общий объем которой составит около 3 млн руб.



Драка с поножовщиной в пермской школе произошла 15 января. Двое подростков — ученик школы и ее выпускник проникли в здание и напали на учительницу и учеников четвертого класса. Пострадали 15 человек, в том числе учительница. Она получила 17 ранений. После лечения в больнице нападавшие были переведены в СИЗО. В марте суд продлил арест подозреваемых на два месяца.