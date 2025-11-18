Часть предприятий в Омской области осталась без газа из-за аварии

Восстановление займет до суток, сообщил губернатор. По данным ФСБ, пожар на газопроводе произошел во время ремонта. СК ведет проверку

Video

Часть промышленных предприятий в Омской области осталась без газоснабжения из-за аварии на газопроводе недалеко от поселка Ростовка, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«Задача в ближайшее время — восстановить газ в постоянной схеме», — сказал он, добавив, что работы займут до суток. Котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам.

Хоценко добавил, что жителям Омского района ничего не угрожает. По данным властей, пострадавших нет.

Об утечке газа и пожаре на подземном участке магистрального газопровода-отвода Хоценко сообщил рано утром 18 ноября. По данным ФСБ, ЧП произошло во время ремонтных работ. Следственный комитет начал доследственную проверку.