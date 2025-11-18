 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
ФСБ сообщила, что пожар на газопроводе под Омском возник во время ремонта

Пожар на газопроводе близ поселка Ростовка в Омской области случился во время проведения ремонтных работ, сообщили в УФСБ по региону.

«В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Пожар на газопроводе в Омской области. Видео
Общество

Пожар на газопроводе начался утром 18 ноября в результате утечки газа, как сообщил глава региона Виталий Хоценко. Он сообщил, что пострадавших нет. Позже он написал, что угрозы для жителей Омского района нет.

Следователи начали доследственную проверку происшествия. В СК уточнили, что утечка произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

В региональном МЧС сообщили, что к ликвидации возгорания привлекли 18 сотрудников ведомства и четыре единицы техники.

Егор Алимов
Омская область газопровод пожар утечка газа ремонт ФСБ
