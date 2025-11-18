СК начал проверку после пожара на газопроводе в Омской области
Следователи инициировали доследственную проверку по факту утечки газа из газопровода и последующего возгорания у поселка Ростовка, пострадавших нет, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Омской области.
Утечка газа произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. «Следователи выехали на место происшествия для осмотра и выяснения всех причин произошедшего», — говорится в сообщении.
Об утечке газа и пожаре сообщил глава региона Виталий Хоценко 18 ноября примерно в 6:00 мск. Позже он написал, что с утечкой работают специалисты, жителям Омского района ничто не угрожает.
Как сообщает телеграм-канал Shot, взрыв прозвучал в квартале Врубелево, зарево от пожара было видно за несколько километров.
В региональном МЧС сообщили, что ликвидацией возгорания занимаются 18 сотрудников ведомства и четыре единицы техники, передает ТАСС.
