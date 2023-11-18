В Казахстане заблокировали сайт с российскими телеканалами Sputnik24

Sputnik24 — сайт для просмотра российских телеканалов, ранее он также был заблокирован на территории Эстонии. В сентябре депутат мажилиса призвал ограничить вещание российских телеканалов в рамках борьбы с «пропагандой России»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Казахстане заблокировали сайт Sputnik24, на котором представлен широкий список российских телеканалов, передает Orda.kz.

Причина блокировки — «распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории Казахстана». Предписание было вынесено 16 июня этого года.

Orda.kz пишет, что сайт принадлежит российскому медиахолдингу Russia Today (RT), однако этой информации нет ни на сайте Sputnik24, ни на сайте RT. В то же время сайт указан в числе тех, на которых RT можно смотреть в Сети интернет.

В пользовательском соглашении Sputnik24.tv указана компания ООО «Айтимедиа Групп». Ее владельцем и руководителем, по данным СПАРК, является Александр Гуров, за которым больше не числится ни одна действующая компания.

РБК направил запрос в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и обратился за комментарием в пресс-службу RT.

В апреле 2023-го Sputnik24 и еще 52 сайта, где можно было смотреть российские телеканалы, также заблокировали в Эстонии.

В августе в Казахстане заблокировали телеканал «Царьград». Министерство информации Казахстана тогда объяснило, что содержимое четырех страниц на сайте «Царьграда» расценили в качестве пропаганды экстремизма. Речь идет об одной статье от января 2021 года и трех — от конца мая 2023-го.

«Царьград» отверг обвинения Казахстана и заявил, что занимался не пропагандой экстремизма, а «регулярным освещением беспредела со стороны казахских националистов, в том числе так называемых языковых патрулей». Телеканал назвал произошедшее победой казахских националистов на пути «полного изгнания русских из республики» и пообещал продолжить свою работу.

В сентябре этого года депутат мажилиса Казахстана (нижняя палата парламента) Максат Толыкбай призвал усилить борьбу с «российской пропагандой», в частности, ограничить вещание российских телеканалов в стране. «Многим гражданам Казахстана уже надоела пропаганда России. У нас немало соотечественников, которые ведут пропаганду. Поэтому в некоторых регионах периодически возникают межнациональные проблемы. У меня дома тоже подключены российские каналы без моего разрешения», — заявил тогда депутат.